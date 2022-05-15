У Луцьку російські спецслужби вербували ...трьох школярів

У Луцьку виявили трьох підлітків, яких спробували завербувати російські спецслужби. Діти фотографували військові об'єкти, – повідомили в Службі безпеки України у Волинській області.
Зокрема у телефонах школярів виявили знімки Луцького військового аеродрому.
В СБУ зазначили, що 9 та 10 травня трьох школярів декілька разів бачили біля одного із блокпостів міста. Оперативники СБУ перевірили їх телефони. Там, окрім знімків з ремонтного пункту аеродрому, виявили також переписку з невідомими російськими абонентами.
“Вони розпитували у школярів про ситуацію в регіоні, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння", – зазначили в СБУ.
Контррозвідники знайшли батьків дітей. З ними та школярами, які навчаються у сьомому класі, провели профілактичну бесіду. Чи встигли діти передати в Росію важливу інформацію правоохоронці не уточнюють.
Волинян в СБУ просять обговорювати з дітьми питання інформаційної безпеки в інтернет-чатах, онлайн іграх та соціальних мережах. Вразі, якщо до дитини звертаються підозрілі співрозмовники – потрібно зателефонувати в СБУ за номерами: 097-791-19-11, 033-224-40-25.