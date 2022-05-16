«Республіку Пілігрим» вдалося евакуювати з Маріуполя в Запоріжжя

Геннадій Мохненко з Маріуполя – пастор, єпископ протестанської Церкви, - батько 38! дітей ( троє біологічних і 35 прийомних). Засновник і керівник наймасштабнішого в Східній Європі табору реабілітації безпризорних дітей, який має назву «Республіка Пілігрим», а також цілої мережі реабілітаційних центрів для дорослих.





Широко відомий як ініціатор громадської антинаркотичної акції, автор кількох книг, герой документальних фільмів. Про життя і служіння Геннадія Мохненка перед самою війною 2014 року зняли документальний фільм навіть кінематографісти Голлівуду. Адже капелан всиновлював дітей, практично з вулиці ( в основному хлопців), з найтяжчими діагнозами та шкідливими звичками. Піклування про дітей вулиці в чоловіка цілком природне. Він сам ріс у родині алкоголіків, підлітком боявся повертатись додому, до батьківської хрущівки. Саме тому Геннадій розпочав допомагати дітям, які змушені виживати на жорстокій вулиці.

Через нього пройшло більше 4 тисяч дітей найважчої соціальної категорії. Перші покоління - були діти з глибокою наркотичною залежністю, безпритульні, які роками жили на вулиці, це кримінал, СНІД тощо. Капелан багатьох підлітків зумів поставити на ноги, або і повернути до життя в прямому розумінні слова. Вони дорослішали, створювали сім'ї, виходили в самостійне життя. На жаль, у березні загинула від російської ракети дочка - одна із 38 прийомних дітей Геннадія. Трирічний син Вікторії – живий. На момент вибуху його не було у квартирі. Після евакуації з пекла (так називають окупований рідний пастору Маріуполь) – нині організував цілу мережу волонтерської допомоги. І наразі завдяки побратимів відправляють на фронт вже шостий автомобіль та вантажі гуманітарної допомоги.Геннадій Мохненко 19 лютого 2022 року записав відкрите звернення до батьків та матерів російських солдат, де закликав виступити проти війни та не відправляти своїх дітей в Україну, чим визвав особисто на себе ще більшу лють московитської злочинної влади. З 2014 року, як капелан, разом зі своєю командою під час війни, десятки разів потрапляючи в страшні халепи, « Але Господь милував, живі всі. І тому ми працюємо на фронті, все у нас перед очима. Але ми християни, тому ми там, де необхідна допомога» - зауважує пастор і капелан, батько тисяч дітей, яких йому вдалося заставити повірити в себе і розпочати нове життя…