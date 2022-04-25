На річці під Житомиром зафіксували мор риби

16 травня на телефон гарячої лінії Житомирського рибоохоронного патруля надійшов дзвінок від депутата Житомирської районної ради Олександра Міщенка, який повідомив про виявлення факту загибелі риби на ставу р. Крошенка поблизу м. Житомир.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє Житомирський рибоохоронний патруль.На місце події невідкладно виїхали працівники Житомирського рибоохоронного патруля.
В результаті обстеження берегової лінії виявлено близько 100 екз. загиблої риби різних видів. А саме: товстолоб – 53 екз., короп – 18 екз., карась – 11 екз., плітка – 8 екз., окунь – 6 екз. та 1 екз. рака.
Складено акт обстеження водойми.
Матеріали готуються для передачі до ДЕІ Поліського округу для розрахунку завданої шкоди.