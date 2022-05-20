Італійських повій змусили одягнути форму, як в дорожніх працівників

Влада італійського міста Спино-д'Адда найперша ввела уніформу для повій, що працюють на трасі Мілан-Кремона.

Працівницям секс-індустрії пропонується ввести уніформу, як у дорожніх робітників, приховати відверті топи під світловідбиваючими жилетами і надягати штани замість коротких спідниць.

На думку чиновників, ці заходи допоможуть уникнути небезпечних ситуацій на дорозі, які часто виникають саме через повій.

За попередньою інформацією, це нововведення набуде чинності з вересня, а тим, хто відмовиться слідувати новим правилам, загрожує штраф у розмірі 500 євро. У разі повторного порушення повій будуть заарештовувати.

В Італії проституція не легалізована, однак за законом дозволяється надавати інтимні послуги в приватному порядку.

Організована проституція, в тому числі публічні будинки, в країні заборонені з 1958 року. Покарання поширюється на сутенерів і торговців людьми.