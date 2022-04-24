Компенсацію за прихисток переселенців отримали 4,6 тисяч жителів Рівненщини

За квітень компенсацію за житло для переселенців отримали 4 632 жителів Рівненщини. З державного бюджету їм направили 4,8 мільйонів гривень.Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.«Це компенсація за розміщення більше 15 тисяч переселенців. Дякую жителям області, котрі в умовах війни підтримують людей, які втратили все. Ми - єдиний фронт. До речі, за квітень компенсацію отримали значно більше домогосподарств, аніж у березні. Власники одержать приблизно 15 гривень в день за кожну прийняту людину», - зауважив Віталій Коваль.Нагадаємо, компенсацію можуть отримати власники житла, що приймають у себе вимушених переселенців. Щоб отримати гроші, необхідно звернутись до органів місцевого самоврядування або центрів надання адміністративних послуг за місцем проживання.