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Компенсацію за прихисток переселенців отримали 4,6 тисяч жителів Рівненщини

Рівненська область / Новини регіону 21-май, 2022, 09:449 prov 0
За квітень компенсацію за житло для переселенців отримали 4 632 жителів Рівненщини. З державного бюджету їм направили 4,8 мільйонів гривень.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
«Це компенсація за розміщення більше 15 тисяч переселенців. Дякую жителям області, котрі в умовах війни підтримують людей, які втратили все. Ми - єдиний фронт. До речі, за квітень компенсацію отримали значно більше домогосподарств, аніж у березні. Власники одержать приблизно 15 гривень в день за кожну прийняту людину», - зауважив Віталій Коваль.
Нагадаємо, компенсацію можуть отримати власники житла, що приймають у себе вимушених переселенців. Щоб отримати гроші, необхідно звернутись до органів місцевого самоврядування або центрів надання адміністративних послуг за місцем проживання.
Джерело.
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