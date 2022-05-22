Відзавтра у Рівному запрацює десять чергових дитячих садків

Комісія ТЕБ та НС 20 травня затвердила перелік із десяти дошкільних навчальних закладів № 2, 39, 17, 45, 37, 56,51, 52, 32, Квасилівський ЗДО, в яких відновиться робота з 23 травня 2022 року.За словами начальника управління освіти Рівного Богдана Туровича, мова йде про 53 групи, які зможуть прийняти до 800 дітей.Садочки працюватимуть в обмеженому режимі — з 8.00 до 15.00 з обідом, але без сну. Такий графік обрали, зважаючи на досвід інших міст, які дозволили роботу дошкільних навчальних закладів.“Як свідчить практика інших міст, переносити чи переміщати діток в укриття під час обіднього сну у разі тривоги неможливо — діти нервують, складно зробити це у належному порядку й темпі,” - відзначив Богдан Турович.У групи набиратимуть не більше 15 діток. З ними працюватимуть не лише їхні вихователі та помічники, а й додаткові працівники з тих груп та садочків, які поки не відкрились. Також з усіма працівниками проведуть інструктажі та навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.Нагадуємо, першочергово до дитячих чергових садочків зараховуватимуть дітей, двоє батьків яких (або одинокі мама чи тато) працюють в критичній інфраструктурі: ЗСУ, правоохоронні органи, ДСНС України, цивільний захист, охорона здоров’я, хімічна промисловість, транспорт, електроенергетика, інформаційний сектор, телекомунікації, фінансовий сектор (за умови надання довідок з місця роботи).

Окрім того, сьогодні під час засідання ТЕБ та НС рекомендували приватним дитячим садкам відновити освітній процес за умови дотримання усіх вимог.