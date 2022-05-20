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Ракетний обстріл окупантами Малина, поранення трьох жителів, пошкодження півсотні будинків – прокуратура Житомирщини розпочала кримінальне провадження

Новини регіону / Житомирська область 22-май, 2022, 08:239 prov 0
Ракетний обстріл окупантами Малина, поранення трьох жителів, пошкодження півсотні будинків – прокуратура Житомирщини розпочала кримінальне провадження.
У п’ятницю, 20 травня, прокурори Малинського відділення Коростенської окружної прокуратури внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 20.05.2022, близько 08 год 30 хв, військовослужбовці російської федерації, застосовуючи ведення війни, які заборонені міжнародним правом, обстріляли трьома ракетами місто Малин.
Унаслідок ракетного обстрілу троє місцевих жителів отримали поранення. Завдано значних руйнувань територіальній громаді, зокрема,  пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, господарські приміщення, електромережу. Також уламками ракет пошкоджено майже 50 приватних будинків, два автомобілі тощо.Огляд місця події проводили прокурори Малинського відділення Коростенської окружної прокуратури, слідчі Управління СБ України в області, працівники поліції, а також пожежної частини та фахівці-вибухотехніки.
Матеріали кримінального провадження передані Управлінню СБ України в області для проведення досудового розслідування.
Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.
Пресслужба Житомирської обласної прокуратури
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