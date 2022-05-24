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Примотав неповнолітнього до стовпа: у Рівному судитимуть продавця магазину

Рівненська область / Новини регіону 24-май, 2022, 06:039 prov 0
Рівненською окружною прокуратурою завершено досудове розслідування та скеровано до Рівненського міського суду обвинувальний акт стосовно 27-річного жителя м. Рівне. Йому інкримінують  незаконне позбавлення волі людини (ч. 1 ст. 146 КК України).
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 19 березня 2022 року продавець одного з магазинів Рівного спіймав на дрібній крадіжці 14-річного хлопця та примотав його за допомогою плівки до стовпа на зупинці громадського транспорту. Після чого, зняв це на відео, виклав у соціальну мережу та повернувся до магазину.
Неповнолітнього звільнили сторонні люди.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до  3 років. 
Органи прокуратури вкотре наголошують громадянам України на необхідності суворого дотримання вимог Законів під час впровадження воєнного стану, в тому числі й при затриманні правопорушників.  
Рівненська окружна прокуратура.

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