Спросоння не впізнав і вбив товариша

Рівненська область / Новини регіону 24-май, 2022, 06:079 prov 0

За процесуального керівництва Дубенської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно жителя села Вовковиї Дубенського району, якому інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 17 березня 65-річний чоловік прокинувся серед ночі у себе вдома та побачив, як йому здалось, незнайомця, який вдарив його по голові. Коли господар прийшов до тями – гість вже спав на стільці. Тоді він завдав кривднику більше 35 ножових поранень, від яких потерпілий помер на місці події. Пізніше чоловік впізнав у загиблому свого 64-річного односельця, з яким вони напередодні розпивали алкоголь.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області.

Обвинувальний акт скеровано до Демидівського районного суду. Обвинувачений наразі перебуває під вартою.

Згідно з санкцією статті за такий злочин передбачене покарання –позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

За матеріалами Дубенської окружної прокуратури.