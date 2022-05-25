Українець «втратив» на кордоні з Угорщиною приховану мільйонну готівку разом з іномаркою

На митному посту «Лужанка», що на українсько-угорському кордоні, закарпатські митники спільно з прикордонниками попередили спробу незаконного вивезення понад одного мільйона гривень до Євросоюзу.
Про це "Провінційці" повідомляє Закартпатська митниця.
Порушником виявився український перевізник, який в обхід митного законодавства наважився на правопорушення та й ще з приховуванням великої суми коштів від митного контролю.
Так, вирушаючи до країн ЄС в якості перевізника гуманітарної допомоги, 43-річний водій автомобіля марки «Тойота» сьогодні (24.05.22) під час митних формальностей свідомо обрав «зелений коридор», щоб найшвидше пройти перевірку. Адже обрання цієї форми проходження митного контролю декларує правомірні наміри громадян перетнути кордон.
Втім, інспектори-оперативники провели поглиблений огляд транспортного засобу та виявили не задекларовані ані письмо, ані усно мільйон сто тисяч гривень. Їх чоловік заздалегідь сховав у салоні авто у бардачку за декоративною обшивкою. На момент виявлення національної валюти жодних дозвільних документів на переміщення через кордон такої великої готівки громадянин України при собі не мав.
Зазначені дії містять ознаки митного правопорушення за ч.1 статті 483 Митного кодексу України.
Наразі виявлені 1,1 млн грн, а також іномарка, що використовувалася для незаконного переміщення коштів з приховуванням від митного контролю, орієнтовною вартістю 180 тис грн, вилучено до рішення суду.