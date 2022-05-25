Пожежа на центральному ринку Рівного: подробиці інциденту із загиблими і травмованими

Двоє людей загинули внаслідок пожежі, яка сталася 24 травня у підвальному приміщенні на центральному продуктовому ринку у Рівному. Загалом на місці виявили чотирьох людей, двом з них надали медичну допомогу. У ДСНС зазначили, що через сильне задимлення та складне планування підвальних приміщень пожежу ліквідувати було складно.
Повідомлення про загоряння до рятувальників надійшло о 8:44. Перші хвилини продавчиня Алла Данилюк пам'ятає такими:
"Там дівчата продають цукерки, солодощі, наскільки я знаю. Побачили, що дим, ми стоїмо зверху і подумали, що холодильник горить. А потім дівчата почали казати, що в підвалі щось загорілося і все, всі вийшли. Потім вже рятувальники, швидка і почали робити свою роботу. Було багато диму".
У підвальному приміщенні критого ринку, площею 1,5 тис. квадратних метрів, виявили чотирьох людей. Двом з них, – 50-ти та 61-річному чоловікам, – надали медичну допомогу. Від госпіталізації обоє відмовилися. Ще 15 людей евакуювали.
Приблизно через три години від початку загоряння рятувальники виявили непритомну жінку. Її медики впродовж години намагалися реанімувати.
"Рятувальники вивели жінку, яка була в критичному стані. І в неї наступила неефективна серцева діяльність і клінічна смерть. Проводили серцево-легеневу реанімацію впродовж 40 хвилин. Потім прибула ще інша бригада, п'ята бригада екстреної медичної допомоги, вона теж допомагала проводити серцево-легеневу реанімацію", – каже заступник головного лікаря обласного центру екстреної меддопомоги Олег Ушкевич.
Потому рятувальники знайшли тіло ще однієї людини.
"Ще одного чоловіка – це вже можна сказати, було обгоріле тіло. Без жодних ознак життя", – додає Олег Ушкевич.
До ліквідації пожежі залучили сім одиниць пожежної техніки та 33 рятувальники.
Речник ДСНС області Дмитро Мельник каже: через розташовані торгові точки вчасно доїхати пожежно-рятувальна техніка не змогла.
"Наші підрозділи прокладали рукавну лінію фактично у понад 100 метрів. Пожежний гідрант, який знаходиться неподалік осередку пожежі, є, але на ньому знаходиться торговельна ятка. Теж порушення", – зауважує речник.
За інформацією мера Олександра третяка, станом на 18:15 пожежу загасили. Що стало причиною – ще з'ясовують. В обласній військовій адміністрації 25 травня планують брифінг, присвячений цьому випадку та відповідальності можливих винуватців інциденту.
Пожежу комісія ТЕБ і НС визнала надзвичайною подією місцевого значення. Про це повідомив мер Олександр Третяк та заявив про почате службове розслідування.
“Будемо приймати серйозні рішення щодо ярмарку і функціонування ринку. За словами поліції і рятувальних служб, попри пожежу, надзвичайну ситуацію, люди не готові реагувати адекватно на ці виклики. Проїзд був тяжкий”, — сказав він у вечірньому відеозверненні.
Він уточнив, що влада давала дозвіл на роботу так званого ярмарку біля центрального ринку на період дії воєнного стану, однак, це рішення можуть переглянути.
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