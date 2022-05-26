У Рівному трирічна дитина "загубилася" до розважального центру

Добрі новини Рівного.
У Рівному завдяки небайдужим громадянам за лічені хвилини вдалося розшукати зниклу дитину.
Про це повідомляє Поліція Рівненської області.
Сьогодні близько 10:50 до поліції повідомила мама, що поблизу лікувального закладу на вулиці 16-го Липня зник її трирічний син.
Жінка пояснила, що поки пішла до медзакладу, чоловік доглядав за їхніми двома дітьми. Однак, поки батько заспокоював доньку, яка почала плакати, хлопчик пішов у невідомому напрямку.
Пошуки дитини негайно розпочали ювенальні поліцейські Рівненського РУП.
А вже через кілька хвилин до поліції зателефонував невідомий чоловік, який у розважальному центрі виявив хлопчика без нагляду батьків. Поліцейські, які прочісували центр міста, одразу прибули на місце. За описом правоохоронці впізнали зниклу дитину та передали матері.
Із батьками ювенальні працівники поліції провели профілактичну бесіду.
Поліцейські вдячні громадянам за пильність та небайдужість!