Івано-Франківськ стане містом інновацій

26 травня в Івано-Франківську презентували масштабний трирічний проєкт “Нова економіка Івано-Франківська – підтримка нових кластерів інноваційної економічної діяльності в Івано-Франківську” (NEF), який фінансуватиметься Європейським Союзом і триватиме до березня 2025 року.
Головне завдання NEF — посилити локальні економічні процеси, щоб стимулювати інноваційну економіку та спонукати створення продуктів з високою доданою вартістю в Івано-Франківську. А також підтримувати нові кластери (мережі) місцевих бізнесів, інноваторів, дослідників, та посилювати їхню взаємодію, зокрема у сферах прикладної науки, предметного дизайну та сталого будівництва. Щоби стати містом інновацій, Івано-Франківську потрібно після війни мати конкурентноспроможних інноваторів, науковців та підприємців.
Втілювати проект будуть спільно громадські інституції, органи місцевого самоврядування та бізнес. Так, NEF впроваджує консорціум партнерів: Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, інноваційний центр Promprylad.Renovation, урбаністична лабораторія METALAB, агенція економічного розвитку PPV Knowledge Networks та платформа Тепле Місто. Проєкт фінансується в межах програми «Мери за економічне зростання» Європейського Союзу.
“В умовах збройної агресії росії проти України ми переорієнтовуємо проєкти співпраці і докладаємо максимальних зусиль, щоб допомогти українському бізнесу і громадянам. Івано-Франківськ стає новим домом для багатьох компаній, в тому числі інноваційних і дослідницьких, які можуть збагатити бізнес-екосистему міста і регіону, створити нові робочі місця і стимулювати важливі економічні трансформації у співпраці з місцевими партнерами. Ми сподіваємося, що проєкт надасть суттєву підтримку і потужні стимули для місцевого економічного розвитку міста і його перетворення на справжнє місто інновацій” – прокоментувала Клое Алліо, керівниця відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля» Представництва Європейського Союзу в Україні.
Серед іншого, у контексті викликів війни проєкт забезпечуватиме діяльність Центру підтримки бізнесу «SaveBusinessNow». Це спільнота підприємців, доступ до експертних консультацій, навчання, допомога з пошуком фінансування та офлайн зустрічі. Save Business Now вже допомагає бізнесу та дослідницько-науковим спільнотам, які в умовах війни вимушені перемістити свою діяльність в Івано-Франківську область, та місцевому бізнесу, який адаптовує свої бізнес-моделі до нових умов.
“Війна кинула нашій країні багато викликів. Але економіка має працювати, аби забезпечити надійний тил для нашого фронту. На сьогодні на територію Івано-Франківської громади з зони бойових дій перемістились 43 суб’єкти господарювання. Більшість це: виробництво, послуги, IT. Також до нас готується переїхати Запорізький завод кольорових металів. Хочемо, щоб ці підприємства не просто перемістили виробництва, але й розвивались, створювали нові продукти для України та Європи. Ми будемо проактивно плідно, прозоро та ефективно співпрацювати заради спільної мети: економічної перемоги України у війні. Дякуємо нашим партнерам – Європейському Союзу за надійну підтримку в цей важкий для України час”, – розповів Михайло Смушак, заступник міського голови Івано-Франківська - директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради.
“Нова економіка Івано-Франківська” зокрема передбачає:
? допомогу українським компаніям, дослідницьким групам та організаціям підтримки бізнесу з переміщенням в Івано-Франківськ або область;
? консультації для бізнесу, дослідників та інноваторів з питань адаптації до нових умов;
? інформування про можливості фінансової чи іншої підтримки;
? моніторинг стану бізнесу та рівня інновацій;
? розвиток інноваційної інфраструктури відкритої майстерні та біохімічної лабораторії на території інноваційного центру Promprylad.Renovation;
? поширення знань і практик сталого будівництва та предметного дизайну за принципами кругової економіки;
? співпрацю бізнесу, органів місцевого самоврядування та науково-дослідницьких спільнот для забезпечення доступу до експертних консультацій та фінансування у пост-воєнний період.
? відновлення та оснащення існуючого укриття Promprylad.Renovation.
Загальний бюджет проєкту – 1 272 746 євро.
Запити на підтримку та консультації партнери запрошують залишати на сайті SaveBusinessNow https://www.savebusinessnow.if.ua/
Довідкова інформація: «Мери за економічне зростання» (2021-2024) – це друга фаза проєкту, який був започаткований за фінансування Європейського Союзу у 2017 році для підтримки мерів та муніципалітетів у країнах Східного партнерства.
Ініціатива ґрунтується на тому принципі, що, працюючи у партнерстві з приватним сектором, державними структурами та громадянським суспільством, місцева влада може допомогти поліпшити місцеве бізнес-середовище та забезпечити умови для економічного зростання, яке спиратиметься на приватний сектор, і для створення робочих місць.