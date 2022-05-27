Івано-Франківськ стане містом інновацій

26 травня в Івано-Франківську презентували масштабний трирічний проєкт “Нова економіка Івано-Франківська – підтримка нових кластерів інноваційної економічної діяльності в Івано-Франківську” (

NEF

), який фінансуватиметься Європейським Союзом і триватиме до березня 2025 року.

Головне завдання

NEF

—

посилити локальні економічні процеси, щоб стимулювати інноваційну економіку та спонукати створення продуктів з високою доданою вартістю в Івано-Франківську. А також підтримувати нові кластери (мережі) місцевих бізнесів, інноваторів, дослідників, та посилювати їхню взаємодію, зокрема у сферах прикладної науки, предметного дизайну та сталого будівництва. Щоби стати містом інновацій, Івано-Франківську потрібно після війни мати конкурентноспроможних інноваторів, науковців та підприємців.

Втілювати проект будуть спільно громадські інституції, органи місцевого самоврядування та бізнес. Так,

NEF

впроваджує консорціум партнерів:

, інноваційний центр

, урбаністична лабораторія

, агенція економічного розвитку

та платформа

. Проєкт фінансується в межах програми «Мери за економічне зростання» Європейського Союзу.

“В умовах збройної агресії росії проти України ми переорієнтовуємо проєкти співпраці і докладаємо максимальних зусиль, щоб допомогти українському бізнесу і громадянам. Івано-Франківськ стає новим домом для багатьох компаній, в тому числі інноваційних і дослідницьких, які можуть збагатити бізнес-екосистему міста і регіону, створити нові робочі місця і стимулювати важливі економічні трансформації у співпраці з місцевими партнерами. Ми сподіваємося, що проєкт надасть суттєву підтримку і потужні стимули для місцевого економічного розвитку міста і його перетворення на справжнє місто інновацій”

–

прокоментувала Клое Алліо, керівниця відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля» Представництва Європейського Союзу в Україні.

Серед іншого, у контексті викликів війни проєкт забезпечуватиме діяльність

. Це спільнота підприємців, доступ до експертних консультацій, навчання, допомога з пошуком фінансування та офлайн зустрічі.

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вже допомагає бізнесу та дослідницько-науковим спільнотам, які в умовах війни вимушені перемістити свою діяльність в Івано-Франківську область, та місцевому бізнесу, який адаптовує свої бізнес-моделі до нових умов.

“Війна кинула нашій країні багато викликів. Але економіка має працювати, аби забезпечити надійний тил для нашого фронту. На сьогодні на територію Івано-Франківської громади з зони бойових дій перемістились 43 суб’єкти господарювання. Більшість це: виробництво, послуги,

IT

. Також до нас готується переїхати Запорізький завод кольорових металів.

Хочемо, щоб ці підприємства не просто перемістили виробництва, але й розвивались, створювали нові продукти для України та Європи

.

Ми будемо проактивно плідно, прозоро та ефективно співпрацювати заради спільної мети: економічної перемоги України у війні. Дя

куємо нашим партнерам – Європейському Союзу за надійну підтримку в цей важкий для України час”, –

розповів Михайло Смушак, заступник міського голови Івано-Франківська - директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради.

“Нова економіка Івано-Франківська” зокрема передбачає:

?

допомогу українським компаніям, дослідницьким групам та організаціям підтримки бізнесу з переміщенням в Івано-Франківськ або область;

?

консультації для бізнесу, дослідників та інноваторів з питань адаптації до нових умов;

?

інформування про можливості фінансової чи іншої підтримки;

?

моніторинг стану бізнесу та рівня інновацій;

?

розвиток інноваційної інфраструктури відкритої майстерні та біохімічної лабораторії на території інноваційного центру

Promprylad

.

Renovation

;

?

поширення знань і практик сталого будівництва та предметного дизайну за принципами кругової економіки;

?

співпрацю бізнесу, органів місцевого самоврядування та науково-дослідницьких спільнот для забезпечення доступу до експертних консультацій та фінансування у пост-воєнний період.

?

відновлення та оснащення існуючого укриття

Promprylad

.

Renovation

.

Загальний бюджет проєкту – 1 272 746 євро.

Запити на підтримку та консультації партнери запрошують залишати на сайті

SaveBusinessNow

Довідкова інформація:

«Мери за економічне зростання» (2021-2024) – це друга фаза проєкту, який був започаткований за фінансування Європейського Союзу у 2017 році для підтримки мерів та муніципалітетів у країнах Східного партнерства.

Ініціатива ґрунтується на тому принципі, що, працюючи у партнерстві з приватним сектором, державними структурами та громадянським суспільством, місцева влада може допомогти поліпшити місцеве бізнес-середовище та забезпечити умови для економічного зростання, яке спиратиметься на приватний сектор, і для створення робочих місць.