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Налагодили схему міграції чоловіків призовного віку до ЄС – підозрюють двох закарпатців

Новини регіону / Закарпатська область 27-май, 2022, 08:489 prov 0
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури двом мешканцям с. Грушево повідомлено про підозру у незаконному переправленні кількох осіб через державний кордон (ст. 332 КК України). Зокрема, одного з фігурантів підозрюють у вчиненні цього з корисливих мотивів.

Слідством встановлено, що механізм незаконного переправлення налагодив 19-річний житель Тячівщини, залучивши до протиправної діяльності свого 24-річного односельця. Підозрювані підшукали чотирьох громадян України, що мали намір покинути державу всупереч встановленій забороні на виїзд чоловіків призовного віку. За це вони мали сплатити 6000 доларів США. 3000 доларів авансу організатор отримав напередодні, після чого був затриманий правоохоронцями. Решту ж «ухилянти» мали передати його спільнику, у супроводі якого планували дістатися лінії кордону з Румунією.
Викриття протиправної діяльності здійснено спільно зі слідчими ГУ Нацполіції в Закарпатській області, оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ та співробітниками Мукачівського прикордонного загону. Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
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