15 років ув’язнення за держраду – житель Макіївки опиниться за ґратами на Закарпатті

Вину 40-річного уродженця с.Макіївка Донецької області, якому інкримінували державну зраду, довели у суді прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону у п’ятницю, 27 травня 2022 року.
Нагадаємо, що за версією слідства у одному із відеозвернень, яке транслювалось на пропагандистському російському телеканалі «Russia Today», зловмисник умисно критикував українську владу та виправдовував військову агресію рф.
Крім цього, колаборант став для росіян коригувальником вогню та надав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, які окупант одразу ж обстріляв артснарядами.
Затримали чоловіка в Ужгороді, куди він переїхав для подальшого виконання злочинних наказів країни-агресора та надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.
Так, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.111, ч.1 ст.14, ч.2 ст.111 (Державна зрада) КК України та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.
Зазначимо, що до набрання вироком суду законної сили обвинувачуваний перебуватиме у державній установі виконання покарань.
Пресслужба Спеціалізованої прокуратури
у військовій та оборонній сфері Західного регіону.