Литовці за три дні зібрали $5 млн на Bayraktar для України

Про це стало відомо під час прямого ефіру зі збору коштів, який проводив литовський журналіст та лідер думок Андрюс Тапінас.Саме він, за згодою Міністерства оборони Литви та Туреччини, ініціював збір грошей. На думку журналіста, саме турецький безпілотник Bayraktar на перших етапах війни довів свою високу ефективність проти російських військ та їхніх союзників у конфліктах у Сирії та Лівії. Сам телеведучий пожертвував на купівлю зброї для України 62 тисяч євро.Інформацію про збирання необхідної суми грошей також підтвердив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.“Литовці зробили це. Спасибі всім, хто допоміг зібрати п’ять мільйонів євро для Bayraktar за три дні. Україно, ми з тобою”, – написав міністр у себе в Twitter.Як пише Reuters, збір коштів стартував у середу, 25 травня. Литовці переводили переважно невеликі суми пожертвувань для фінансування купівлі безпілотника – від 50 до 100 євро. За словами телеведучого Андрюса Тапінаса, гроші на рахунок надходили зі швидкістю близько 1500-1700 євро за хвилину. За інформацією видання, Міністерство оборони Литви наступного тижня підпише листа про наміри купити безпілотник у Туреччини.