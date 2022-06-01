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Наніс знайомому кілька ударів ножем – підозрюваного ужгородця взято під варту

Новини регіону / Закарпатська область 01-июн, 2022, 08:379 prov 0
За клопотанням, погодженим прокурором Ужгородської окружної прокуратури, 37-річного місцевого мешканця взято під варту із заставою у 124 тис. грн. Попередньо йому повідомлено про підозру у спричиненні тяжкого тілесного ушкодження знайомому (ч. 1 ст. 121 КК України).
Встановлено, що 47-річний потерпілий гостював у підозрюваного, коли між ними виник словесний конфлікт. У ході цього господар помешкання взяв кухонний ніж і наніс знайомому два удари у грудну клітку, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Згодом пораненого госпіталізували, а нападника затримали на місці вчинення злочину.
Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі Ужгородського райуправління поліції. У разі доведення вини особі може загрожувати ув’язнення на строк від 5 до 8 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
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