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Влаштував стрілянину в будинку батьків колишньої дружини – підозрюваний проведе 60 діб під вартою

Рівненська область / Новини регіону 04-июн, 2022, 08:099 prov 0
За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури суд відправив під варту на 60 діб без права внесення застави 37-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство двох осіб (ч.1 ст.115, п.1 ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 КК України).
Слідством встановлено, що 1 червня вдень, у селі  Рудня-Карпилівська Сарненського району, двоє братів, 35 і 37 років, розпивали алкоголь. А вже ввечері старший знайшов молодшого вдома мертвим. Той застрелився із незареєстрованої двоствольної мисливської рушниці.
Чоловік взяв цю зброю і пішов до будинку батьків колишньої дружини. Там, пострілом у груди він убив тестя, вистрілив у ногу швагрові, а також вдарив прикладом по голові тещу. Потерпілих госпіталізували до лікарні.
Зловмисника допомогли затримати місцеві жителі. Наступного дня йому повідомили про підозру. Свою вину чоловік визнає, проте мотивів такого вчинку назвати не може, оскільки через сильне алкогольне сп’яніння нічого не пам’ятає.
Досудове розслідування проводять слідчі СВ Сарненського РВП.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на cтрок від 10 до 15 років або й довічне.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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