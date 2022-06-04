Заволодіння понад 1,2 млн грн на ремонті дороги – на Берегівщині підозрюють директорку будівельного товариства

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури директорці будівельного товариства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах та у службовому підробленні ().За даними слідства, під час ремонту проїзної частини шляху в смт. Королево керівниця підрядної фірми незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі понад 1,2 млн грн. Вона внесла завідомо недостовірні дані в ряд офіційних документів, завищивши таким чином обсяг і вартість виконаних робіт. Зловживаючи службовим становищем, підозрювана зазначала використання асфальтобетонних сумішей у більших об’ємах, аніж це було насправді, що підтвердили висновки експертиз.Подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення поліції №1 Берегівського райвідділу поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області.Примітка: відповідно доособа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.