Вывих сустава: виды, признаки и первая помощь

От этого никто не застрахован, поэтому травма может произойти когда угодно и где угодно. Каждый должен обладать необходимой информацией о вывихах суставов, чтобы своевременно его выявить и помочь себе или прийти на помощь другим пострадавшим.

Виды вывихов

При вывихах происходит разрыв окружающих сустав связок и самой суставной сумки. Чтобы предотвратить повреждение суставов, рекомендуется регулярно употреблять специальные добавки, такие как глюкозамин-хондроитин, особенно спортсменам.

Полный вывих: происходит сильное смещение одной из костей сустава и суставные поверхности перестают полностью соприкасаться. Подвывих: из-за изменения положения во время вывиха одной из костей, поверхности сустава касаются друг друга не полностью, а частично. Открытый вывих. Происходит повреждение кожных покровов и разрыв суставной сумки. Закрытый. При этом виде вывиха, каких либо наружных видимых повреждений нет.

И при открытых и при закрытых вывихах также могут повреждаться нервы и кровеносные сосуды.

При вывихе возникает сильная боль в суставе даже при незначительном движении, объем движения в суставе из-за этого резко ограничен, пострадавший не может идти. Сустав может сильно или незначительно опухнуть из-за повреждения сосудов и возникшего кровоизлияния в область сустава. При осмотре рядом с поврежденным суставом можно увидеть бугорок под кожей: это сместившаяся при вывихе головка кости сустава, а на ее месте образуется впадина.

Примерно в половине случаев вывих происходит в плечевом суставе. Это объясняется тем, что, падая, человек обычно инстинктивно опирается на вытянутую руку. Характерен внешний вид пострадавшего – плечо несколько отведено от туловища, здоровой рукой человек поддерживает вывихнутую руку.

Вторым по частоте является вывих локтевого сустава; при этом предплечье неестественно, как плеть, повисает вдоль туловища, и пострадавший поддерживает его здоровой рукой.

Под влиянием сильного удара может быть вывих большого пальца руки. Он сопровождается сильной болью. А палец принимает неестественное положение.

При вывихе бедра человек может обычно лежать только на здоровом боку, а колено и бедро травмированной ноги при этом повернуты к здоровой ноге. Из-за резкой боли и нарушения функции тазобедренного сустава пострадавший не может двигаться.

Первая помощь

1) Создать полный покой вывихнутому суставу. Для этого травмированную верхнюю конечность нужно обхватить косынкой, а ее концы завязать на шее таким образом, чтобы рука была зафиксирована на уровни груди (вместо косынки можно использовать бинт). Если поврежден сустав нижней конечности, то его необходимо зафиксировать, наложив на ногу шину с помощью подходящих подручных средств.

2) Для облегчения боли и уменьшения припухлости, на пострадавший сустав лучше положить пузырь со льдом или грелку с холодной водой. Можно принять обезболивающее средство.

3) Пострадавшего необходимо доставить в медицинское учреждение (при вывихе суставов нижних конечностей – обязательно в лежачем положении).

4) Запрещается делать попытки для вправления сустава самостоятельно. Неумелое вмешательство может привести к дополнительной травме мягких тканей вывихнутого сустава и усилению болевых ощущений у пострадавшего вплоть до развития у него болевого шока.

Следует стараться избегать ситуаций, которые могут привести к травме. Быть предельно внимательными и осторожными. И всегда должны быть вооружены знаниями, которые могут помочь в трудную минуту. Читайте материалы по теме в блоге Фитомаркет.