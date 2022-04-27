Входные двери в дом – лучшие варианты современного рынка

Чтобы повысить уровень защищенности и комфорта в частном доме, многие ответственно подходят к выбору уличных дверей. И это неудивительно, ведь они способны защитить жилище от несанкционированного вторжения, а также являются украшением вашего двора. Поскольку полотка выполняют далеко не второстепенные задачи, стоит понимать, что не всякие изделия подойдут. Так, например, не стоит отдавать предпочтение товарам китайского производства, поскольку чаще всего их легко взломать, они не укреплены и не имеют утеплителя. Вместо этого лучше выбирать качественные двери от проверенных производителей с мировым именем.

Брендовые дверные полотна для улицы, соответствующие технологическим требованиям можно приобрести в интернет-магазине «Строй дом». Компания сотрудничает с надежными поставщиками, которые выпускают сертифицированные изделия высочайшего качества - https://www.stroy-dom.kiev.ua/dveri/vhodnye-dveri-ulichnye. В каталоге представлена продукция ТМ Fort, Redfort, Страж, Родос, Qdoors и многие другие. Благодаря такому разнообразию позиций каждый покупатель сможет выбрать продукт, соответствующий его ожиданиям. Однако широкий выбор товаров – не единственное, что готов предложить магазин. Среди других бонусов, которые получают его клиенты, можно отметить:

1. Предоставление профессиональных консультаций.

2. Подбор материалов под ваш бюджет и требования объекта.

3. Возможность оплаты покупки частями.

4. Официальная гарантия от производителя.

5. Оперативная доставка и отгрузка товаров.

Именно поэтому торговая площадка «Строй дом» с каждым годом приобретает все большее число поклонников, которые оценили выгоду совместного сотрудничества.

Особенности товарных позиций из ассортимента

Уличные двери из каталога магазина – это качественные изделия, которые даже при воздействии различных погодных условий, все стойко выдерживают. Они имеют прочное внешнее покрытие, изготовлены из холоднокатаной стали. Такие листы не только не деформируются, но и не поддаются взлому. Помимо этого, они состоят из плотного синтетического материала, защищающего от влаги и загрязнений. Ещё один плюс – хорошая звукоизоляция. Коробка укреплена утеплителем, в том числе минеральной ватой, что снижает процент тепло потери в холодное время года. Также большинство моделей оснащены защищенными петлями и «умными» замками. Если вы сомневаетесь, какая дверь для улицы вам необходима, свяжитесь с нашим консультантом.