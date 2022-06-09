Рівне:

Створення та просування сайтів

Закарпатця судитимуть за контрабанду та незаконне зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів

Новини регіону / Закарпатська область 09-июн, 2022, 08:459 prov 0
Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ужгородця за фактом контрабанди зброї, а також зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу (ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 263 КК України).
Слідством встановлено, що в січні цього року закарпатець незаконно ввіз в Україну зі Словаччини вогнепальну зброю, приховавши її від митного контролю. Крім того, у квітні цього року в помешканні чоловіка провели санкціонований обшук. Правоохоронці виявили вогнепальну зброю – два пістолети, рушницю та 148 патронів. Жодних законних підстав для зберігання такого арсеналу вдома чоловік не мав.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі УСБУ в Закарпатській області за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Обвинувальний акт для подальшого розгляду скеровано до Ужгородського міськрайонного суду.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
Схожі новини
На Закарпатті СБУ викрила незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Закарпатська область

На Закарпатті СБУ викрила незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів

В Ужгороді судитимуть експосадовця міськради
Новини регіону / Закарпатська область

В Ужгороді судитимуть експосадовця міськради

Придбали бурштину на майже 3 млн грн – судитимуть організоване злочинне угруповання з Сарненщини
Рівненська область / Новини регіону

Придбали бурштину на майже 3 млн грн – судитимуть організоване злочинне угруповання з Сарненщини

Жителя Вараського району судитимуть за придбання та зберігання бурштину
Рівненська область / Новини регіону

Жителя Вараського району судитимуть за придбання та зберігання бурштину

На Закарпатті судитимуть чоловіка, в помешканні якого знайшли 150 кг канабісу
Новини регіону / Закарпатська область

На Закарпатті судитимуть чоловіка, в помешканні якого знайшли 150 кг канабісу

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору