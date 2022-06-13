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Командиру авіаційного полку РФ оголосили про підозру у бомбардуванні нафтобаз Рівненщини

Рівненська область / Новини регіону 14-июн, 2022, 07:349 prov 12
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури командиру 23-го винищувального авіаційного Талліннського полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО Східного військового округу РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
(ч. 1 ст. 438 KK України).
За даними слідства, підполковник російської армії у березні цього року віддав злочинний наказ підпорядкованому підрозділу про нанесення бойовими літаками ракетних ударів по цивільних незахищених об’єктах на території Рівненської області. Йдеться про нафтобази у м. Дубно та смт Клевань.
На виконання цих наказів пілоти бойових літаків РФ вилітали з аеродрому Барановичі (Білорусь) та без перетину повітряного простору України здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненщини.
Це призвело до забруднення атмосфери, значного забруднення повітря та землі нафтопродуктами та продуктами їх згоряння, вже завдало шкоди екології на понад 11 млн грн та стало причиною повної зупинки нафтобаз.
Точний рівень забруднення навколишнього середовища та збитки мають визначити науковці, залучені до слідства.
Підозрюваного оголосять у розшук  задля його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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