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У Рівному прощалися з Героєм

Рівненська область / Новини регіону 14-июн, 2022, 14:589 prov 0
Сумні новини Рівного.
«Я буду військовим, буду захищати нашу країну і її людей»… Ці слова були життєвим кредом загиблого заступника командира рівненського батальйону ТрО капітана Миколи Савчука.
У 2016 році Микола був розвідником в зоні АТО. Після повернення із зони бойових дій, продовжив нести службу у військкоматі. Коли почалося повномасштабне вторгнення рф, Микола Савчук спільно з колегами формував батальйон територіальної оборони Рівненщини. Згодом і сам приєднався до нього. 39-річний капітан отримав осколкове поранення. Лікарі до останнього боролися за його життя, втім 10 червня, у день народження свого старшого сина, серце військового зупинилося. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – двоє синів.
Вічна пам‘ять усім воїнам, героям, відданим синам і донькам нашої Батьківщини!
Джерело.
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