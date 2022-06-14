У Рівному прощалися з Героєм

Сумні новини Рівного.
«Я буду військовим, буду захищати нашу країну і її людей»… Ці слова були життєвим кредом загиблого заступника командира рівненського батальйону ТрО капітана Миколи Савчука.
У 2016 році Микола був розвідником в зоні АТО. Після повернення із зони бойових дій, продовжив нести службу у військкоматі. Коли почалося повномасштабне вторгнення рф, Микола Савчук спільно з колегами формував батальйон територіальної оборони Рівненщини. Згодом і сам приєднався до нього. 39-річний капітан отримав осколкове поранення. Лікарі до останнього боролися за його життя, втім 10 червня, у день народження свого старшого сина, серце військового зупинилося. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – двоє синів.
Вічна пам‘ять усім воїнам, героям, відданим синам і донькам нашої Батьківщини!
Джерело.