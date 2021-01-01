Санкції, зброя та абсолютна підтримка: результат візит лідерів 4-х країн до Києва

16 червня – історичний день 16 червня – історичний день

Шкода, що поступово та через місяці з початку нахабного вторгнення росії в Україну, але світ все дедалі більше стає на сторону нашої держави. Сьогодні у Києві відбулася надзвичайна подія: лідери одразу 4 країн зустрілися з главою держави Володимиром Зеленським та ухвалили історичне рішення.

Зеленський обговорив із Шольцом, Макроном, Драгі, Йоганнісом посилення оборони України, її економічну підтримку, протидію продовольчій кризі та санкційний тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із главами Німеччини, Франції, Румунії та прем'єр-міністром Італії посилення оборони України, її економічну підтримку, протидію світовій продовольчій кризі та подальший санкційний тиск на РФ.

"Говорили про продовження та посилення оборони України. Я вдячний усім присутнім партнерам за відповідні кроки, які було узгоджено сьогодні. Ми говорили про скоординованість наших підходів до економічної підтримки наших громадян і держави, а також у післявоєнному відновленні. Проаналізували наші спільні можливості для протидії продовольчій кризі, яка спровокувала РФ", - заявив Зеленський на спільному брифінгу в Києві із Шольцом, Макроном, Драгі та Йоганнісом.

За його словами, наразі треба зробити все можливе, щоб не допустити реалізації російського задуму з голодом і політичним хаосом у країнах Африки, Азії, які залишилися без постачання продовольства з України. "Також обговорили досить предметно санкційний тиск РФ", - сказав він.

Крім того, співрозмовники приділили увагу питанням щодо майбутнього Європи, європейської інтеграції Української держави, запровадження сьомого санкційного пакета проти РФ.

Після зустрічі з Володимиром Зеленським в президентському палаці глави держав Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за "негайний" статус кандидата на членство в ЄС для України .

"Німеччина виступає за позитивне рішення на користь України. Це стосується і Республіки Молдова. Україна є частиною європейської родини ", - сказав Шольц, якого цитують німецькі ЗМІ.

Президент Франції Еммануель Макрон також підтримує цей крок.

"У будь-якому разі ми підтримуємо статус України на приєднання до Європейського Союзу", – заявив Макрон.

За його словами, цей статус супроводжуватиметься дорожньою картою, а також враховуватиме ситуацію на Західних Балканах.

Як відомо, 17 червня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок України, Грузії та Молдови на вступ до ЄС.

Напередодні Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові з президентом Володимиром Зеленським запевнив: Лондон підтримуватиме Україну до її остаточної перемоги. Про це повідомляє пресслужба Даунінг-стріт.

Британський прем'єр високо оцінив героїчний опір України в останні дні та тижні. За його словами, це явно дорого коштувало Росії.

Він додав, що рішучість українських сил перемогти є очевидною для всього світу. Джонсон також запевнив: Україна може розраховувати на повну та непохитну підтримку Великої Британії до своєї остаточної перемоги.

Крім того, британський прем'єр згадав, що наприкінці місяця відбудуться саміти НАТО та G7. За його словами, вони стануть можливістю продемонструвати єдність Заходу та його рішучість підтримати Україну у довгостроковій перспективі.

Джонсон та Зеленський погодилися, що необхідно посилювати військовий вишкіл, а прем'єр Британії заявив: Лондон продовжить робити все можливе, щоб підтримати Україну оборонною допомогою.

Також вони обговорили непростиму блокаду Росією експорту українського зерна. Джонсон сподівається на прогрес у вирішенні цієї проблеми найближчими днями.

Зеленський написав у Twitter , що погодив із Джонсоном позиції напередодні важливих міжнародних заходів, обговорив ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчої безпеки.

Про що свідчать такі події? Про те, що росію та мавпу з гранатою – путіна перестали боятися. Також це свідчить про те, що рушиться на очах велика та надута система кремлівської пропаганди і брехні, яку плекали десятиліттями за тим же старим сценарієм, що й в союзі. Дехто із відомих політологів запевняють, що путін значно переплюнув цей процес.