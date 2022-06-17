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Правоохоронці на Рівненщині викрили поліцейського, який за хабар мав відтермінувати мобілізацію призовника

Рівненська область / Новини регіону 17-июн, 2022, 08:179 prov 1
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури на отриманні неправомірної вигоди викрито дільничого інспектора одного із райвідділів ГУ НП в області (ч. 3 ст. 368 КК України).
За версією слідства, правоохоронець вимагав у жителя Сарненщини 500 доларів США за вирішення питання про відтермінування проведення мобілізації до ЗСУ. 
Поліцейського затримали 15 червня у Сарнах, після того, як він отримав  18 тис. грн хабаря. Мічені купюри, передані йому у якості неправомірної вигоди, вилучено.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.  
Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією  у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. 
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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