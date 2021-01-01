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Судитимуть двох іноземців, які вбили головного лікаря одного з санаторіїв Рівненщини

Рівненська область / Новини регіону 17-июн, 2022, 10:579 prov 0
За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом розбійного нападу на 50-річного мешканця Рівненської області - головного лікаря одного з місцевих санаторіїв та його умисного вбивства (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).
Розслідуванням встановлено, що у грудні 2021 року перебуваючи у м. Києві потерпілий підійшов до автомобіля служби таксі та попросив водія-іноземця відвести його до готелю. В автомобілі окрім водія знаходився і його приятель, теж громадянин іншої країни. Вказані особи погодилися відвести чоловіка до потрібного йому місця.  
У ході поїздки, під час зупинки один з іноземців, пересів на заднє пасажирське сидіння, завдав потерпілому декілька ударів в область голови кулаками та скляною пляшкою, від чого той втратив свідомість.
Нападники відібрали у чоловіка банківські карти, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський  район Київської області. Його задушили краваткою та залишили тіло в лісосмузі зі зв’язаними руками й ногами. У подальшому з особистих банківських карток, та картки санаторію зловмисники знімали грошові кошти.
Досудове розслідування здійснювалося Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.
Київська обласна прокуратура.
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