Потужний тил: як Церква ХВЄ Рівненщини допомагає захисникам і переселенцям





"Зараз як ніколи важливо зберігати єдність та братерство. Як ніколи потрібно перебувати в стані віри Богу та Його Слову. Збережіть єдність та любов один до одного, не зважаючи на те, де ви опинились" - такими словами звернувся до церков старший пресвітер області Олександр Коток в перший день війни.



- Найважчим було повірити, що розпочалася повномасштабна війна. І в цій ситуації важливо було скоординувати роботу та приймати правильні рішення. Одночасно виникали сотні питань, які потрібно було вирішувати моментально. Але ми вже на другий день налагодили роботу гуманітарного штабу, провели наради з організації, потім вже стало трохи простіше, коли «на рейки» поставили взаємодію, співпрацю зза кордону – говорить Олександр Адамович.

Слід зазначити, що гуманітарна допомога на Схід, (Доннецька, Луганська, Харківська області) від Рівненськоого об’єднання Церков йде з 2014 року. Олександр Адамович не раз із пресвітерами Рівненщини доставляв гуманітарний груз на Схід та згадує, як попали у 2024 році під обстріл біля Словянська.



Для тих хто виїхав закордон створена сторінка, яка допоможе відшукати Церкви поблизу місця перебування біженців з України.

Координаційний центр, що був створений при Рівненському обласному Об'єднанні УЦХВЄ, працював над тим, щоб налаштувати поставки гуманітарної допомоги великими партіями з Європи, оскільки були певні перешкоди на кордоні. Одним з пріоритетних завдань в перші дні, години війни - була евакуація людей з гарячих точок, де велися бойові дії. Брати від Рівненського Обласного Об'єднання УЦХВЄ успішно евакуювали тисячі людей. Вивозячи людей з-під обстрілів наражалися на небезпеку. Багато з них пережили явну Божу милість та охорону, про що неодноразово свідчили. Та, на жаль, двоє з них загинули, лишивши багатодітні сім'ї. Під час евакуації людей загинули члени церкви "Святої Трійці" Сергій Ільчук та Михайло Супрун, які неодноразово доставляли гуманітарну допомогу в Київську область, а назад вивозили людей з небезпечних зон.

Однією з головних проблем в містах, що найбільше постраждали від обстрілів, була і є проблема нестачі продуктів харчування. Географія волонтерської допомоги велика і розгалужена. Була організована робота з пезперебійною доставкою харчів на Харківщині, Чернігівщині. Де одні волонтери перебували постійно та отримували передачі з Рівненщини і розвозили у потрібні місця. Мешканці будинків приймають допомогу та щиро дякують нашим братам.

"Вдячні Богу, що дозволив нам повернутися з Ірпіня і вивезти звідти майже 200 людей. Зараз розвозимо їх, годуємо, деяких приймаємо на ночівлю. І ось вже знову готуємось їхати евакуйовувати інших. Моліться за нас, щоб все було добре" - каже єпископ УЦХВЄ Володимир Бричка, який евакуював понад 1800 співвічизників.

Врятовані жителі Бучі, Ірпіня, Бородянки, Гостомеля ділячись своїми враженнями дякують своїм спасителям та Богу, дивуючись таким людям, які за них жертвували своїм життям.

8 березня, відбулося засідання правління УЦХВЄ Рівненщини, на якому старший пресвітер Об'єднання Олександр Коток та його заступники - Олександр Чернюшок, Олександр Кузьмич, Микола Свірчук, Петро Музичук та Степан Килюшик, спланували роботу волонтерства від обласних церков та в поєднанні з гуманітарною допомогою з-за кордону. З першого дня війни була організована волонтерська робота щодо вивозу дітей з дитячих будинків, людей з окупованої Київщини, Чернігівщини, Харківщини. Паралельно Церкви ХВЄ продовжували допомагати біженцям та місцевим жителям у речах першої необхідної гуманітарної допомоги.Для тих хто виїхав закордон створена сторінка, яка допоможе відшукати Церкви поблизу місця перебування біженців з України.Координаційний центр, що був створений при Рівненському обласному Об'єднанні УЦХВЄ, працював над тим, щоб налаштувати поставки гуманітарної допомоги великими партіями з Європи, оскільки були певні перешкоди на кордоні. Одним з пріоритетних завдань в перші дні, години війни - була евакуація людей з гарячих точок, де велися бойові дії. Брати від Рівненського Обласного Об'єднання УЦХВЄ успішно евакуювали тисячі людей. Вивозячи людей з-під обстрілів наражалися на небезпеку. Багато з них пережили явну Божу милість та охорону, про що неодноразово свідчили. Та, на жаль, двоє з них загинули, лишивши багатодітні сім'ї. Під час евакуації людей загинули члени церкви "Святої Трійці" Сергій Ільчук та Михайло Супрун, які неодноразово доставляли гуманітарну допомогу в Київську область, а назад вивозили людей з небезпечних зон.Однією з головних проблем в містах, що найбільше постраждали від обстрілів, була і є проблема нестачі продуктів харчування. Географія волонтерської допомоги велика і розгалужена. Була організована робота з пезперебійною доставкою харчів на Харківщині, Чернігівщині. Де одні волонтери перебували постійно та отримували передачі з Рівненщини і розвозили у потрібні місця. Мешканці будинків приймають допомогу та щиро дякують нашим братам. "Вдячні Богу, що дозволив нам повернутися з Ірпіня і вивезти звідти майже 200 людей. Зараз розвозимо їх, годуємо, деяких приймаємо на ночівлю. І ось вже знову готуємось їхати евакуйовувати інших. Моліться за нас, щоб все було добре" - каже єпископ УЦХВЄ Володимир Бричка, який евакуював понад 1800 співвічизників.Врятовані жителі Бучі, Ірпіня, Бородянки, Гостомеля ділячись своїми враженнями дякують своїм спасителям та Богу, дивуючись таким людям, які за них жертвували своїм життям.8 березня, відбулося засідання правління УЦХВЄ Рівненщини, на якому старший пресвітер Об'єднання Олександр Коток та його заступники - Олександр Чернюшок, Олександр Кузьмич, Микола Свірчук, Петро Музичук та Степан Килюшик, спланували роботу волонтерства від обласних церков та в поєднанні з гуманітарною допомогою з-за кордону.



Також на початку було звершено молитву за команду братів, яка в цей час служить постраждалим від війни та займається організацією допомоги. Та, найголовніше, як зазначає Олександр Адамович по усіх Церквах області щодня були зібрання: молитви не переставали йти до Бога. Бо тільки в Його руках життя і смерть людини. Тільки Він міг повернути кардинально ситуацію. Як сказано в Книзі Йова 5:1 « Волай зараз, поки є Відповідаючий. І до кого із святих ти звернешся…?»Також на початку було звершено молитву за команду братів, яка в цей час служить постраждалим від війни та займається організацією допомоги.

Завдяки щедрій пожертві цих закордонних організації і нині розвозяться продукти харчування, медичні засоби та засоби гігієни, а також меблі, матраци та інші предмети побуту людям, які цього потребують.

Вантаж розповсюджений по церквах Рівненщини та Київщини, які роблять велику роботу, допомагаючи біженцям та доставляючи вантаж в гарячі точки. З березня наші волонтери вже доставляли гуманітарні грузи, уформовані спільно із допомогою наших церков та гуманітарних грузів церков нашої діаспори закордоном. Величезну підтримку надали з Німеччини, Церква «Слово Віри» з Польщі, партнери з країн Європи і США, німецької місії "Неємія", Організація "GAIN", яка охоплює церкви Німеччини та Польщі. Брати Клаус та Ноберт особисто доставили потужний вантаж в Україну. Завдяки щедрій пожертві цих організацій мали можливість завезти продукти харчування, медичні засоби та засоби гігієни, а також меблі, матраци та інші предмети побуту людям, які цього потребують.

Доставляли допомогу Рівненське Обласне Об'єднання ХВЄ спільно з церквами районну, зокрема ц. "Святої Трійці". Допомага біженцям, постраждалим від війни людям - ц. "Світанкова Зоря" м. Рівне. Налагоджуючи контакти з іноземними партнерами, церква активно працює і сьогодні. Постійно вантажі йдуть в Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Чернігівську, Донецьку області.



"Дякуємо церквам Рівненщини та Варшави за допомогу, тому що в нас немає продуктів, а люди мають потребу в їжі", - говорить пастор однієї з церков Чернігівської області.

"Щиро вдячні церкві "Слово віри" в Варшаві та всім їхнім партнерам в Європі та Америці за допомогу, яку ви надіслали. Нехай Бог воздасть всім, хто допомагає українцям в цей нелегкий час!", - говорить пастор церкви в м. Суми.

Церква "Світло для України" (м. Київ) звернулась за допомогою до Рівненського об'єднання церков, яка потрібна, щоб мати можливість продовжувати служіння, допомагаючи всім, хто постраждав під час війни.

Церква має притулок для біженців, а також допомагає людям в бомбосховищах. Брати та сестри готують їжу для людей, яких евакуювали, а також робить продуктові пакунки, щоб роздавати мешканцям, які цього потребують.

Тому продукти, засоби гігієни, медицини та інші необхідні речі, в яких є велика потреба надала Рівненське об’єднання церков. На днях брати з Рівненщини доставили вантаж місцевим братам в Боризма, Носівка, Ніжин (для транспортування в Чернігів) для того, щоб вони роздавали вимушеним переселенцям, а також для людей, які мають потребу в продуктах."Дякуємо церквам Рівненщини та Варшави за допомогу, тому що в нас немає продуктів, а люди мають потребу в їжі", - говорить пастор однієї з церков Чернігівської області."Щиро вдячні церкві "Слово віри" в Варшаві та всім їхнім партнерам в Європі та Америці за допомогу, яку ви надіслали. Нехай Бог воздасть всім, хто допомагає українцям в цей нелегкий час!", - говорить пастор церкви в м. Суми.Церква "Світло для України" (м. Київ) звернулась за допомогою до Рівненського об'єднання церков, яка потрібна, щоб мати можливість продовжувати служіння, допомагаючи всім, хто постраждав під час війни.Церква має притулок для біженців, а також допомагає людям в бомбосховищах. Брати та сестри готують їжу для людей, яких евакуювали, а також робить продуктові пакунки, щоб роздавати мешканцям, які цього потребують.Тому продукти, засоби гігієни, медицини та інші необхідні речі, в яких є велика потреба надала Рівненське об’єднання церков.

Оскільки Чернігівщина страждає від постійних обстрілів, жителі міста залишились без електроенергії та без газу, тому не мають змоги готувати їжу в своїх домівках, а змушені іноді розводити вогнище прямо в подвір'ях багатоквартирних будинків. В місті зараз є велика нестача хліба та води. Брати роздавали людям продукти харчування та іншу допомогу, а назад мали змогу евакуювати людей, як до Запоріжжя, так і до Західної України.



Церкви Рівненщини доставили гуманітарний вантаж в Павлоград на Дніпропетровщину. Навколишні населені пункти знаходяться під окупацією, але ще маємо можливість доставляти в ту місцевість продукти.

Продуктові набори та картопля були роздані безпосередньо людям, біженцям з регіонів, де відбуваються воєнні дії. Волонтери доставили допомогу від Рівненського обласного об'єднання ХВЄ в с. Булгаково-Романове Миколаївської області.

Церкви ХВЄ Березнівщини знову відправили продукти у Краматорськ для потреб біженців, щоб підтримати людей, які наразі залишаються у зоні проведення бойових дій. На зворотньому шляху із Краматорська брати вивозили людей - це в основному хворі, пожилі та немічні люди. Сьогодні у гарячих точках нашої країни залишається ще багато людей, які потребують забезпечення продуктами та речами першої необхідності, а також потребують транспорту для евакуації. Церкви Рівненщини доставили гуманітарний вантаж в Павлоград на Дніпропетровщину. Навколишні населені пункти знаходяться під окупацією, але ще маємо можливість доставляти в ту місцевість продукти.Продуктові набори та картопля були роздані безпосередньо людям, біженцям з регіонів, де відбуваються воєнні дії. Волонтери доставили допомогу від Рівненського обласного об'єднання ХВЄ в с. Булгаково-Романове Миколаївської області.Церкви ХВЄ Березнівщини знову відправили продукти у Краматорськ для потреб біженців, щоб підтримати людей, які наразі залишаються у зоні проведення бойових дій. На зворотньому шляху із Краматорська брати вивозили людей - це в основному хворі, пожилі та немічні люди. Сьогодні у гарячих точках нашої країни залишається ще багато людей, які потребують забезпечення продуктами та речами першої необхідності, а також потребують транспорту для евакуації.

9 червня церквою ХВЄ м. Дубно було доставлено вантаж з допомогою в Запоріжжя. Єпископ Михайло Мокієнко подякував церквам Рівненщини за чергову допомогу, яку Рівненське обласне об'єднання УЦХВЄ 4 червня доставило на Дніропетровщину.

"Вже втретє наші брати з Рівненщини доставляють гуманітарний ватаж для сходу України. Дякую старшому пресвітеру Олександру Котку, пресвітеру Приту Володимиру, брату Пехотіну Петру, дякую церкві с. Деражне та всім людям доброї волі", - каже Михайло Мокієнко.



Молодь церкви Святої Трійці м. Рівного організувала дітям загиблих захисників з Рівненського району відпочинок в Карпатах.



"Діти, які назавжди втратили когось з рідних потребують особливої уваги. Саме тому молодь організувала поїздку в Карпати для більш ніж 40 дітей з Костопільського, Сарненського, Березнівського, Острозького, Корецького та Рівненського районів. Головною метою був відпочинок, нові знайомства та спілкування наставників з дітьми про власні страхи та як з ними боротися, а також цінність дружби в житті кожного", - розповідають організатори поїздки. Відпочинок тривав з 8 по 12 червня."Діти, які назавжди втратили когось з рідних потребують особливої уваги. Саме тому молодь організувала поїздку в Карпати для більш ніж 40 дітей з Костопільського, Сарненського, Березнівського, Острозького, Корецького та Рівненського районів. Головною метою був відпочинок, нові знайомства та спілкування наставників з дітьми про власні страхи та як з ними боротися, а також цінність дружби в житті кожного", - розповідають організатори поїздки.

Похід в гори, рафтинг, різноманітні ігри, дозвілля дітей та вечірнє вогнище з християнськими піснями, проживання, харчування та активний і змістовний відпочинок у Карпатській Верховні – все це абсолютно безкоштовно забезпечено організаторами.

Найголовніше у такий час - молитва . 12 червня, в Рівному в парку Шевченка було проведено спільну молитву за Україну церквами міста.

З вітальним словом до присутніх звернувся відповідальний за відділ благовістя Ростислав Боришевич. Гурт «Авен-Єзер», «Авен-Єзер 2» та «Крила віри» служили співом. Мер міста Рівного Олександр Третяк у своєму зверненні заохочував присутніх до постійної, щирої молитви.



– за схилення сердець усіх людей до віри та покаяння перед Богом;

– за зупинення військової агресії та кровопролиття;

– за відновлення територіальної цілісності України;

– за встановлення миру та спокою;

– за принесення в серця людей зцілення;

– за мудрі рішення військово-політичного керівництва;

– за збереження життя воїнів та всіх українців;

– за Божий захист життя воїнів, волонтерів, лікарів. Старші служителі УЦХВЄ Рівненщини – Олександр Коток, Олександр Чернюшок, Петро Музичук – закликали до молитви за різні цілі, зокрема, за:– за схилення сердець усіх людей до віри та покаяння перед Богом;– за зупинення військової агресії та кровопролиття;– за відновлення територіальної цілісності України;– за встановлення миру та спокою;– за принесення в серця людей зцілення;– за мудрі рішення військово-політичного керівництва;– за збереження життя воїнів та всіх українців;– за Божий захист життя воїнів, волонтерів, лікарів.



В сучасних умовах важливо усвідомлювати силу молитви, прикладати максимальні зусилля для перемоги – перемоги світла над темрявою, добра над злом, правди над неправдою.

Рівненщина допомагає Чернігівщині відбудовувати зруйновані будівлі.

Зокрема, українська церква ХВЄ на Рівненщині делегувала декілька поїздок в ті регіони, де відбувалися військові дії, щоб ремонтувати та відбудовувати зруйновані квартири та будинки.

Сьогодні декілька бригад працює на Чернігівщині. Запрошуємо до співпраці, щоб ми могли працювати для людей в ім'я Господа", - розповідає про служіння церков Олександр Коток.

Можливо вперше ці люди звертаються до Бога і Бог відповідає на їх молитви. Велика милість Бога над Україною!

Старший пресвітер Олександр Коток подякував небайдужим християнам, які допомагають постраждалим під час війни. П’ятидесятники з Рівненщини допомагають у відбудові деокупованих сіл Чернігівщини Новий Биків та Нова Басань. Люди, які пережили російську окупацію, для яких ще недавно проблемою №1 було – просто вижити, після звільнення опинилися перед новим викликом: «Як жити далі?» Тим, у кого зруйноване житло та знищене майно, доводиться чи не найскрутніше.

У селах на Чернігівщині постраждало чимало будинків. Для того, щоб допомогти селянам відновити житло (перекрити дахи, укріпити стіни, засклити вікна, тощо) до цих сіл приїхала волонтерська бригада з Рівненщини.

Як розповів старший пресвітер Олександр Коток, разом з ремонтниками на Чернігівщину прибули і будівельні матеріали – шифер, скло, пиломатеріали тощо.

Зокрема, молодь церков Рокитнівського та Сарненського району відправилася на Чернігівщину відбудовувати зруйновану інфраструктуру. Ці населені пункти понад місяць знаходились в окупації. Більшість будинків поруйновано…

Потужна команда волонтерів (75 чол.) з церков Рокитнівщини та Сарненщини (с. Карпилівка, Познань, Березове, Глинне, Дубне, Борове, Ясногірка, Вири, Чудель, Остки) працювали впродовж тижня з 23 по 28 травня на відбудові зруйнованих війною населених пунктів, під керівництвом єпископа Володимира Брички.

Для здійснення проєкту церквами згаданих сіл було завантажено фуру пиломатеріалів, а також 4 буси будівельних матеріалів та продуктів харчування.

Одним з організаторів та учасником акції є єпископ церкви ХВЄ Володимир Бричка, який одноосібно евакуював з окупованої Київщини понад 1800 осіб.

Волонтери церкви Святої Трійці (Рівне) з'їздили на Бородянщину, щоб допомогти місцевим у відновленні будинків. Паркани вирвані із землі, і валяються наче іграшкові. В будівлях немає шибок. Стіни потріскані від вибухів. Дахи прошиті уламками. Та прагнення українок жити в чистоті не перестає дивувати. Місцеві волонтери направили до людей, яким нікому допомогти.



20 травня, закордонні партнери відвідали Рівненське обласне об'єднання церков ХВЄ, щоб спланувати майбутню благодійну діяльність та скоординувати організацію допомоги українському народу.

За останні декілька тижнів церкви ХВЄ Березнівщини відвезли допомогу на Донеччину, Краматорськ, Луганщину, Лисичанськ, Миколаїв, Кривий Ріг, Бородянку. Загалом від початку війни церкви Березнівського району відправили близько 80 рейсів.

Усі громади Рівненщини не залишились байдужими та включились в даний процес. Церква Тинного найбільшого села в Україні включилась також одразу в роботу. Четвертий місяць щотижня з Тинного відправляється груз з продуктовими пакетами у постраждалі регіони. До благодійної справи приєдналися також "Церква Божа" християн св'ятого Суботнього дня, Православна церква України, а також працівники загальноосвітньої школи Тинного. Від початку війни і до сьогодні благодійна організація GAIN, яка об'єднує небайдужих громадян Німеччини та Польщі, активно надсилає гуманітарну допомогу для України.20 травня, закордонні партнери відвідали Рівненське обласне об'єднання церков ХВЄ, щоб спланувати майбутню благодійну діяльність та скоординувати організацію допомоги українському народу.За останні декілька тижнів церкви ХВЄ Березнівщини відвезли допомогу на Донеччину, Краматорськ, Луганщину, Лисичанськ, Миколаїв, Кривий Ріг, Бородянку. Загалом від початку війни церкви Березнівського району відправили близько 80 рейсів.Усі громади Рівненщини не залишились байдужими та включились в даний процес. Церква Тинного найбільшого села в Україні включилась також одразу в роботу. Четвертий місяць щотижня з Тинного відправляється груз з продуктовими пакетами у постраждалі регіони. До благодійної справи приєдналися також "Церква Божа" християн св'ятого Суботнього дня, Православна церква України, а також працівники загальноосвітньої школи Тинного.





На днях голова Сарненської районної військової адміністрації Олександр Кохан відвідав Тинненські волонтерські центри та подякував за потужно організовану роботу, яка набирає все більше обертів.

Церква с. Журавичі та жителі Приліснянської громади зібрали допомогу в східні області України.

Молодь церкви сформувала продуктові пакети, які разом з іншими необхідними речами були доставлені братами на Харківщину. Гуманітарна допомога роздана для людей, які змушені жити в підвальних приміщеннях та сховищах і які мають гостру потребу в продуктах харчування.

Церква "Слово віри" м. Варшава знову неодноразово надала допомогу для жителів України. Рівненське Обласне Об'єднання ХВЄ спільно з церквою с. Хомутець та рівненським "ХАБ" відправили готову продукцію для відправки до Бородянки, Бучі та Гостомеля.

Церква ХВЄ м. Дубно організувала збір та закупку продуктів для постраждалих внаслідок війни. Частину зібраної гуманітарної допомоги (в т.ч. медикаменти) з Божою поміччю було завантажено і доставлено до церкви м. Миколаїв. Іншу частину укомплектували і відправили до Полтави. Церкви ХВЄ Дубенського району також активно приєдналися до збору гуманітарної допомоги. Груз відправляється до обласних міст, які найбільш постражлали внаслідок воєнних дій.

Відвідавши церкву "Божого спасіння" м. Рівне, старші служителі Об'єднання Олександр Коток та його його перший заступник Олександр Чернюшок, пресвітер церкви на Кар'єрній Микола Каленик побачили як служать наші брати та сестри вимушеним переселенцям. Місцеві пастори Віталій Зозуля та В'ячеслав Марчук розповіли про поточний стан справ, а також про плани розширити можливості для прийому переселенців.

Наразі помісною церквою вже було відправлено більше десяти вантажів на Київ, Запоріжжя, Дніпропетровщину, Чернігів, Кропивницький і Миколаїв.

"В такий складний час військових дій ваша підтримка є вчасною, цінною та благословенною. Продукти в магазині вже не легко знайти. Люди потребували цієї допомоги, люди щодня йдуть до Церкви, знаючи, що там знайдуть розуміння, вислухають і допоможуть", - з вдячністю говорять ті, хто на собі відчув жахіття війни.

Рівненська Духовна семінарія і Академія продовжує служити в новому форматі, задовольняючи потреби людей.

Семінарія тимчасово стала базою для ночівлі і збору та відправки продуктів на Київ. Також тут ліплять вареники, готують смачні страви та годують біженців.

Брати та сестри з церкви "Благодать" Софіївська Борщагівка отримали гуманітарну допомогу від церков Рівненського Обласного Об'єднання УЦХВЄ, яка роздана потребуючим.

Пастор Олег Богомаз звернувся з словами подяки, а також закликав церкви західної України продовжувати долучатися до надання допомоги жителям Київщини та східної України.

Брати та сестри з сіл Чемерне та Довге Рівненської області зібрали продукти харчування, частина з яких вже завантажена на Харків не одним рейсом.

Громада села Карпилівка за годину зібрала біля Дому Молитви до 10 тон продуктів і різних побутових речей для вимушених переселенців з Києва.

Рівненський штаб гуманітарної допомоги при Рівненському обласному об’єднанні УЦХВЄ продовжує працювати в двох напрямках:

– Допомога людям, що евакуюються.

– Формування та відправка допомоги в райони, де є гуманітарна катастрофа.

«Ми потребуємо Вашої підтримки, тому що багато є потреб, які потрібно задовольнити людям, які потрапили у складні життєві обставини», – звернувся старший пресвітер Рівненського Обласного Об’єднання УЦХВЄ Олександр Коток до членів церков ХВЄ.

«Допомога людям, що постраждали від війни – це новий формат служіння, яке ми починаємо робити з початком війни. – каже пастор церкви «Святої Трійці» м. Рівне Павло Мельник.

Тимчасово змінила формат служіння і Рівненська Духовна Семінарія і Академія. Ректор Олександр Трофімчук на сторінці закладу написав наступне: «Продовжуємо молитися за Україну, навчати/проголошувати Слово Боже, щоб приближалися до Бога і спасалися люди. А також створили з семінарії базу для ночівлі і збору та відправки продуктів на Київ».

В містах церкви ХВЄ приймають біженців, годують, шукають місця для ночівлі приїжджих. Пастор Анатолій Славінський повідомив, що підвальне приміщення церкви «Христа Спасителя» м. Костопіль по вул. Сидорова 5Б підлаштоване для прихисту біженців, у випадку небезпеки, повітряної тривоги.

Раптовий напад Росії на Україну не залякав, а ще більше згуртував українців. Християни віри євангельської під керівництвом старшого єпископа Церкви Християн Віри Євангельської України Михайла Паночка - одні з перших, хто відгукнулися і самоорганізувалися у волонтерські рухи. При обласних Об’єднаннях відразу були створені координаційні центри.

Координаційна Рада, що була створена в перші дні війни і яка діє при багатьох обласних Об’єднаннях УЦХВЄ для ефективного реагування на потреби людей в умовах війни, ставить перед собою завдання організовувати взаємодію церков та обласних Об’єднань під час евакуації, вивозити і розміщати переселенців, здійснювати збір і надання гуманітарної допомоги постраждалим, координувати роботу помісних церков в даному напрямку.

«Якщо Господь не будує дому, даремно працюють його будівничі; якщо Господь не охоронить міста, даремно пильнує вартовий» (Пс.126:1)

Ці слова спонукають нас вдивлятися в суть речей, за зовнішнім бачити внутрішнє, за фізичним – духовне.

Давид, знаючи, що Соломону належить будувати дім, охороняти місто і продовжувати рід свого батька, вчить його дивитися вгору, на Господа, і покладатися на провидіння Всевишнього, без якого ні мудрість, ні труди, ні турботи не допоможуть. Саме на Господа, нам християнам, необхідно покладати свої надії.

Знаючи істину та маючи відвагу і владу діяти від Імені Господа, будемо проголошувати людям Його Слово, будемо служити, проповідувати і дбати про спокій та благополуччя нашого краю.

- Церква спільно з друзями з-за кордону багато зробили праці в допомозі людям, які постраждали від війни. Але військові дії в Україні продовжуються і ми розуміємо, що потреба в служінні церкви залишається, - наголошує Олександр Коток.

"Господь моя скеля й твердиня моя, і для мене Спаситель Він мій!.. В тісноті своїй кличу до Господа, і до Бога свого я волаю, І Він почує мій голос..." (2Сам 22:7)

Це фрагмент з пісні хвали Давида з нагоди визволення від ворогів. Тобто слова ці перевірені його досвідом, вони справедливі! Переживаючи хвилини тісноти, ми продовжуємо кликати і молитися до нашого Господа, будучи певні, що Він чує голос Церкви. Якщо Бог почув Давида, то тим більше, Він прислухається до молитви Своїх дітей, Своєї Церкви.

Отож, продовжуймо звершувати молитви з постом, благаймо Господа про мир і зупинення зла. Не зупиняймося!

Обов'язково ще буде пісня хвали! А нині виборюймо перемогу, молімося!

Світлана Коток