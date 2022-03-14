Связь онлайн-банков со здоровым питанием

Тема интернет-банкинга, FinTeh и других аспектов деятельности современного финансового рынка волнуют не только экономистов и предпринимателей. Онлайн банки дают возможность большинству людей пользоваться кредитами, делать покупки, обменивать валюту, использую только телефон, либо планшет. Это предоставляет доступ ко множеству удобств онлайн расчетов.

Однако, удобство жизни зависит не только от быстрого контроля и управления финансами. Тенденции нынешней цивилизации – экологическая безопасность и здоровый образ жизни. Во всяком случае, так считает Никита Измайлов фонд N1, один из создателей sportbank.

Особенности sportbank

Созданный в две тысячи девятнадцатом году интернет банк ведет свою активность только в сети. Этот банк не обладает такой длинной историей, неприступными хранилищами и инфраструктурой, в отличие от традиционных банков. Спортбанк направлен на быстрое решение финансовых вопросов активной части населения Украины.

Оформление карты в спортбанке быстрый процесс. Потратив всего несколько минут, вы можете рассчитывать на:

кредитование до 100 000 гривен;

возможность реализации фактически всех банковских операций;

доступные процентные ставки;

увеличенный льготный период;

мгновенное решение возникших трудностей и проблемных задач с финансовой деятельностью.

Ориентация банка на активную часть населения не случайна. Основатели банкинга ведут спортивный образ жизни, стараясь привлекать к этому и других людей. Банк предлагает свои сервисы не только спортсменам, но и всем людям, которые заботятся о собственном здоровье и чистоте окружающего мира.

Если вы задались вопросом связи банка и здорового питания, ответ близко. Связь заключается вот в чем: инвестор sportbank Никита Измайлов – убежденный последователь умной организации меню человека, ведущего активную жизнь. И не попросту последователь, а активный участник и координатор производства полезных продуктов.

Еще в две тысячи четырнадцатом году, до учреждения банка и фонда N1, возникла идея создания предприятия по производству здоровых продуктов, которая реализовалась в бренде Eat Eas. Что в переводе означает «легкая еда», или, если интерпретировать фразу в соответствии с философией проекта – «продукты для здоровья».

Выбор продукции бренда довольно широкий, в основном это низкокалорийные витаминизированные напитки, на порядок пригоднее, чем газированные с повышенным наличием ароматизаторов и сахара. В основе рецептов – личные подлинные разработки с помощью естественного сырья, без применения консервантов и подсластителей. В качестве примера можно привести sparkling ros? – напиток на базе бактерий тибикос, цветков розели, малины, шиповника, яблок. Еще один знаменитый напиток – комбуча, созданный из черного чая, культура бактерий для брожения, неочищенного сахара, который абсолютно перерабатывается в процессе ферментации. В каталоге организации – еще 10-ки напитков, они все питательны и оказывают положительное влияние на организм.

Все продукты бренда Eat Easy символизируют новый подход современного бизнеса к решению задач совершенствования среды обитания и возрастанию требовательности к собственному здоровью.