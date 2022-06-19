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На Закарпатті ДБР викрила корупційну схему в сервісному центрі МВС

Новини регіону / Закарпатська область 19-июн, 2022, 11:599 prov 241
Працівники ДБР затримали заступника начальника відділу Регіонального сервісного центру МВС в Закарпатській області та його спільника, колишнього правоохоронця. В умовах воєнного стану вони організували незаконну схему збагачення на наданні офіційних послуг.
Службовець за винагороду «допомагав» громадянам швидко та без перешкод отримати послуги, які надає сервісний центр. Він, зокрема, забезпечував видачу, обмін і підтвердження посвідчень водія, реєстрацію та взяття на облік транспортних засобів, видачу та зберігання номерних знаків.
Посередник підшукував зацікавлених клієнтів. Вартість послуги складала 100-200 доларів США з особи.
18 червня правоохоронці затримали посадовця та посередника «на гарячому» під час отримання 2,4 тисячі доларів США хабаря за видачу довідок про підтвердження міжнародного стандарту водійських прав.
Такі довідки водіям, що перебувають за кордоном, робили заочно, хоча отримувати такі документи водії зобов'язані особисто. Це дозволяло чоловікам призовного віку залишатися за межами України і уникати мобілізації.
Затриманим буде повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

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