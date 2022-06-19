В Україні заборонили російську музику в медіа та громадському просторі: рішення Ради

В Україні заборонили російську музику в українських медіа та громадському просторі. Також під заборону підпали імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з Російської Федерації та Білорусі.
Такі рішення сьогодні, 19 червня, ухвалили депутати Верховної Ради України. Подробиці повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
Так, депутати підтримали пропозицію заборонити російську музику в українських медіа та громадському просторі. За законопроект 7273-д, який передбачав таку заборону, проголосували 303 народних обранці.
Окрім того, парламент поклав край агресивній пропаганді РФ через книжки та іншу поліграфічну продукцію. Законопроект 7459, який передбачає заборону імпорту та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з Російської Федерації, окупованих нею територій України та з Білорусі, підтримали 306 народних депутатів.