Брендова колекція з Венеції на півмільйона гривень «осіла» на складі Закарпатської митниці

Одяг, взуття та аксесуари відомих торгових марок водій автобуса вирішив завезти на митну територію України тишком-нишком «червоним коридором» під виглядом особистих речей.
Заїхавши пізно вночі (19.06.2022) на митний пост «Тиса» Закарпатської митниці, 24-річний тернопільчанин під час проходження митних формальностей, обрав «червоний коридор», де необхідно задекларувати увесь імпортний товар. Втім, молодик обійшовся внесенням у декларацію лише особистих речей на 800 кг, усно заперечивши про переміщення будь-якого іншого товару, а надто, який підлягає сплаті податків.
Однак, інтуїція досвідчених інспекторів-пошуківців Закарпатської митниці така впевненість «добросовісного» співвітчизника скерувала на проведення поглибленої перевірки транспортного засобу.
Відтак, результат не забарився! У багажному відсіку для інструментів біля задніх коліс автобусу митники виявили коробки з товаром іноземного виробництва. Серед одягу – сукні, жакети, блузи, штани, шорти, кофти, футболки, сорочки, спортивні костюми, куртки, спідниці, светри та джинси; взуття -сандалі, босоніжки, кросівки, макасини, капці; аксесуарів – ремені, гаманці, сумочки, окуляри відомих торгових марок: «PINKO», «POLO» «Paul&SHARK», «Dolce & Gabbana», «Pinko», «HUGO BOSS», «Prada», «TWINSET», «Massimo Dutti», «NIKE», «Peserico», «VERSACE», «EMPORIO ARMANI», «FENDI», «GUCCI», «KARL LAGERFRLD», «Louis Vuitton», «LeSILLA». Орієнтовна вартість виявленого товару, за ціною в інтернет мережі, сягає понад півмільйона гривень. Очевидно, що зазначені дороговартістні бренди призначалися для комерційного збуту, та й ще - в обхід декларування та оподаткування.
Як зізнався горе-водій, товар передала йому одна знайома у Венеції для доставки у м.Тернопіль за винагороду.
Наразі відносно перевізника складено протокол за ч.3 статті 471 Митного кодексу України. Увесь незадекларований товар відправлено на склад митниці, його подальшу долю вирішить суд. Остаточну вартість незаконного товару визначить спеціаліст-експерт.
Закарпатська митниця.