На Рівненщині виявили 14 нелегальних АЗС

Рівненщина – транзитна область, наша потреба у пальному становить орієнтовно 60 тис тонн щодня. При цьому наразі забезпечено лише чверть від цієї кількості - 15 тис тонн, без урахування потреб для транспорту критичної інфраструктури (які орієнтовно складають 1,5 - 2 тис тон на добу).
Це створює передумови для реалізації неякісного пального через його дефіцит на легальному ринку. Така ситуація потребує дієвішого реагування правоохоронних органів та органів контролю на порушення у цій сфері.
Як боротись із нелегальними АЗС та попередити правопорушення на ринку пального обговорили учасники міжвідомчої робочої групи, засідання якої пройшло в Рівненській обласній прокуратурі.
Її учасники, з-поміж іншого, зазначили, що нині на території області продають паливно-мастильні матеріали 62 суб’єкти господарювання, яким видано 215 ліцензій.
Проте, в ході моніторингу на Рівненщині виявлено 14 нелегальних автозаправних пунктів. Вони працювали без оформлення відповідним чином землекористування, дозволів на будівництво та введення в експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки, а також здійснювали реалізацію пального сумнівної якості, без застосування реєстраторів розрахункових операцій та з іншими численними порушеннями законодавства. Тому ГУ Держпродспоживслужби в області проводить позапланові перевірки АЗС, зокрема і щодо дотримання державної дисципліни цін.
Правоохоронні та контролюючі органи, зі свого боку, домовились про оперативний обмін інформацією та посилення боротьби з нелегальними АЗС, а також забезпечення прийняття кінцевих процесуальних рішень у кримінальних провадженнях цієї категорії для невідворотності покарання щодо винних осіб.