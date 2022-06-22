На Хмельниччині засудили проросійських активістів - СБУ

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 38-річному хмельничанину та його спільниці - активним прихильникам "руZZького міра".
За даним слідства навесні 2014 року фігурант координував у західній частині України проросійське громадсько-політичне об'єднання «Союз граждан Украины». У той час він провів дві відеоконференції на інтернет-сайті щодо політичних подій в Україні. Чоловік публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України і підтримував так званих "ополченців", наголошуючи на необхідності надавати їм усіляке сприяння і фінансову допомогу. Відеоконференції на сайті переглянуло понад 5 тисяч осіб.
Тоді ж зі своєю знайомою він розповсюджував серед хмельничан газету «Новороссия». Друковане періодичне видання містило заклики об'єднати всі «ісконно руськіє зємли» та відновити межі СРСР або навіть і розширити їх, фізично знищити керівництво України, що прийшло до влади після подій на Євромайдані, та його прихильників, озброюватися і захищати «Новоросію».
Досудовим розслідуванням доведено вчинення фігурантами злочину - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ст.110 Кримінального кодексу України). Їм призначено покарання –5 років позбавлення волі .
Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду.
Управління СБ України у Хмельницькій області.