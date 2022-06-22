Рівне:

Створення та просування сайтів

На Хмельниччині засудили проросійських активістів - СБУ

Новини регіону / Хмельницька область 22-июн, 2022, 09:149 prov 0
Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 38-річному хмельничанину та його спільниці - активним прихильникам "руZZького міра".
За даним слідства навесні 2014 року фігурант координував у західній частині України проросійське громадсько-політичне об'єднання «Союз граждан Украины». У той час він провів дві відеоконференції на інтернет-сайті щодо політичних подій в Україні. Чоловік публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України і підтримував так званих "ополченців", наголошуючи на необхідності надавати їм усіляке сприяння і фінансову допомогу. Відеоконференції на сайті переглянуло понад 5 тисяч осіб.
Тоді ж зі своєю знайомою він розповсюджував серед хмельничан газету «Новороссия». Друковане періодичне видання містило заклики об'єднати всі «ісконно руськіє зємли» та відновити межі СРСР або навіть і розширити їх, фізично знищити керівництво України, що прийшло до влади після подій на Євромайдані, та його прихильників, озброюватися і захищати «Новоросію».
Досудовим розслідуванням доведено вчинення фігурантами злочину - посягання на територіальну цілісність і недоторканість України (ст.110 Кримінального кодексу України). Їм призначено покарання –5 років позбавлення волі .
Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду.
Управління СБ України у Хмельницькій області.
Схожі новини
Разом із хмельничанами своє виборче право реалізував міський голова
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Хмельницька область

Разом із хмельничанами своє виборче право реалізував міський голова

За державну зраду та підготовку теракту засуджено завербовану спецслужбами РФ хмельничанку
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Хмельницька область

За державну зраду та підготовку теракту засуджено завербовану спецслужбами РФ хмельничанку

Російського генерала підозрюють у бомбардуванні нафтобаз Рівненщини
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

Російського генерала підозрюють у бомбардуванні нафтобаз Рівненщини

Шахрай видурив 60 тисяч у житомирянина, який хотів придбати авто
Новини регіону / Житомирська область

Шахрай видурив 60 тисяч у житомирянина, який хотів придбати авто

До 6 років ув’язнення засуджено закарпатця за публічні заклики до збройного відокремлення області та спалення прапора України
Новини регіону / Закарпатська область

До 6 років ув’язнення засуджено закарпатця за публічні заклики до збройного відокремлення області та спалення прапора України

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору