У Житомирі викладачку музичної школи підозрюють у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством фактів, місцевій жительці повідомили про підозру у публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликах до підтримки рішень та дій держави агресора, збройних формувань (ч. 1 ст. 111-1 КК України).Досудовим розслідуванням встановлено, що колабораційною пропагандою на початку травня цього року займалася викладачка однієї з музичних шкіл Житомира.Так, вдень, безпосередньо у робочий час, перебуваючи у коридорі поруч з кабінетом директора навчального закладу, у присутності інших викладачів, жінка публічно виправдовувала збройну агресію росії, називаючи розпочату нею війну «спеціальною військовою операцією» для захисту українців.Підозрювана зневажливо висловлювалася про українських захисників, звинувачувала Збройні сили України у знущанні над російськими полоненими. Викладачка заперечувала скоєння росіянами військових злочинів у Бучі і Бородянці, називаючи це «фейками», які розповсюджує Україна. Також педагогиня музшколи цинічно переконувала колег у тому, що російські війська правильно роблять, що вбивають мирних жителів.Однак колеги у відповідь на її колабораційну пропаганду звернулися до правоохоронних органів.Досудове розслідування, за оперативного супроводу Управління СБ України в області, проводить Житомирське райуправління поліції.