На Рівненщині триває злагодження бійців тероборони та добровольчих формувань

Новини Рівненщини.
В Дубровицькій тергромаді навчаються добровольчі формування та бійці ТрО.
Тут практикують принципово інший підхід до тренувань, адже задіяні іноземні інструктори.
Так, під час навчань бійці, зокрема, відпрацьовують захоплення будівлі, визволення заручника, проходження смуги перешкод із бойовою стрільбою.
«Різні школи - українська та іноземна - дають хороший результат у бойовій підготовці, - підсумував начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. - Сьогодні державний кордон України захищають мотивовані, впевнені в собі, по-доброму злі бійці, які рвуться в бій».Джерело.