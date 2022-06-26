Країни G7 домовилися підтримувати Україну безстроково



За словами президента Франції Емманюеля Макрона, на зустрічі лідерів найбільш економічно потужних демократичних країн обговорюватимуться заходи, яких необхідно вжити «у зв’язку з війною в Україні та її наслідками, у зв’язку з продовольчою та енергетичною безпекою, для реагування на виклики, пов’язані з кліматом».

До Німеччини прибули представники Індії, Сенегалу, Аргентини, Індонезії, ПАР. Вони запрошені для обговорення проблем продовольства та кліматичних змін.

Як зазначає DW, під час саміту може йти мова про аналог «плану Маршалла» для України. Про це раніше говорив канцлер головуючої в «Групі семи» Німеччини Олаф Шольц. «Нам буде потрібно ще багато мільярдів євро і доларів на відновлення – і на це підуть роки. Цього можна досягти лише об’єднаними силами», – наголосив канцлер.

Очікується, що обговорюватимуться і нові санкції проти Росії. Про один із заходів – заборону на імпорт російського золота – вже домовилися деякі країни «сімки», як заявив у день відкриття саміту голова британського уряду Борис Джонсон, – це Велика Британія, США, Канада та Японія. Reuters, CNN, Bloomberg з посиланням на осіб, наближених до переговорів, перед тим заявили, що домовились запровадити ембарго на російське золото президент США Джо Байден, а також інші лідери «Групи семи».

"Ми повинні підтримати Україну, щоб зміцнити їх руку як у війні, так і у будь-яких майбутніх переговорах.

Ми з президентом " - зазначив Джонсон.

Лідери «Групи семи» домовились про ембарго на російське золото.

Зокрема Борис Джонсон анонсував ці санкції у себе на сторінці у фб. "Заходи, які ми сьогодні анонсували, прямо вдарять по російським олігархам та вдарять у серце бойової машини Путіна.

Треба морити голодом путінський режим його фінансування. Велика Британія та наші союзники роблять саме це".

У замку Ельмау у Баварських Альпах 26 червня відкрився саміт G7, де Україна була в центрі уваги. У ньому беруть участь президент США Джо Байден, лідери Великої Британії, Німеччини, Канади, Франції, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.Президент США перед початком зустрічі, зокрема, заявив, що президент Росії Володимир Путін хотів розділити західних союзників, але це йому не вдалося. За словами президента Франції Емманюеля Макрона, на зустрічі лідерів найбільш економічно потужних демократичних країн обговорюватимуться заходи, яких необхідно вжити «у зв’язку з війною в Україні та її наслідками, у зв’язку з продовольчою та енергетичною безпекою, для реагування на виклики, пов’язані з кліматом».До Німеччини прибули представники Індії, Сенегалу, Аргентини, Індонезії, ПАР. Вони запрошені для обговорення проблем продовольства та кліматичних змін.Як зазначає DW, під час саміту може йти мова про аналог «плану Маршалла» для України. Про це раніше говорив канцлер головуючої в «Групі семи» Німеччини Олаф Шольц. «Нам буде потрібно ще багато мільярдів євро і доларів на відновлення – і на це підуть роки. Цього можна досягти лише об’єднаними силами», – наголосив канцлер.Очікується, що обговорюватимуться і нові санкції проти Росії. Про один із заходів – заборону на імпорт російського золота – вже домовилися деякі країни «сімки», як заявив у день відкриття саміту голова британського уряду Борис Джонсон, – це Велика Британія, США, Канада та Японія. Reuters, CNN, Bloomberg з посиланням на осіб, наближених до переговорів, перед тим заявили, що домовились запровадити ембарго на російське золото президент США Джо Байден, а також інші лідери «Групи семи»."Ми повинні підтримати Україну, щоб зміцнити їх руку як у війні, так і у будь-яких майбутніх переговорах.Ми з президентом Emmanuel Macron домовилися посилювати нашу військову підтримку України у цей критичний момент та посилювати англо-французьку співпрацю в сфері оборони та безпеки." - зазначив Джонсон.Лідери «Групи семи» домовились про ембарго на російське золото.Зокрема Борис Джонсон анонсував ці санкції у себе на сторінці у фб. "Заходи, які ми сьогодні анонсували, прямо вдарять по російським олігархам та вдарять у серце бойової машини Путіна.Треба морити голодом путінський режим його фінансування. Велика Британія та наші союзники роблять саме це".

Українці дякують Богу, що ситуація щодо свідомості та погляду на війну в Україні лідерів інших країн змінилася подекуди кардинальдо. Адже на початку війни було тяжко морально не лише від факту самої підступної війни, а й сумнівів та зволікання передових країн світу. Слід визнати, що путіну вдалося на короткий час увести в оману скаженним потоком брудної агентури та пропаганди не лише пересічного громадянина різних країн, а й їх лідерів. Але ж все нам каже про те, що політика окозамилювання - вона не тривка, а якщо і вдалося добитися якогось результату, то це не надовго. Омана та брудна пропаганда викликала ще більшу огиду до гібридної політики виплодженої пропахшим нафталіном кремлем.

Підтвердження цьому і сьогоднішній захід - Саміт, який триватиме до 28 червня, після чого більшість його учасників переміститься до Мадриду на саміт НАТО. Там обговорюватимуться практичні заходи щодо підтримки України з військової точки зору.

Саміт G7 відбудеться з 26 по 28 червня 2022 року в німецькій Баварії, саміт НАТО – 29–30 червня в Мадриді.