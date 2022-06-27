Окупанти обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури на Рівненщині – розпочато розслідування

За даними слідства, 25 червня 2022 року військовослужбовці країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного права, нанесли ракетний удар по об'єктах цивільної інфраструктури у місті Сарни. Внаслідок ворожого обстрілу 4 людини загинули, особи 2 з них досі встановлюються. Ще 9 людей поранені. З них 2 - в тяжкому стані.
За попередньою інформацією ракети були випущені з території білорусі.
Наразі на місці події тривають слідчі дії, працюють співробітники ДСНС, вибухотехніки та експерти. Спільно з адміністрацією утворена спеціальна комісія, яка встановлює збитки.
Досудове розслідування проводить спільна група слідчих Управління СБУ в Рівненській області та ГУНП в області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил російської федерації.