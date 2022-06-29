Бізнес - другий Фронт для перемоги України

"Переконаний, що важливо допомагати рідній землі,

де б ми зараз не були. Давайте продовжувати боротися разом!" -

Максим Поляков.



Український бізнес з початком війни максимально увімкнувся та докладає багато зусиль, щоб країна перемогла. Багато українських компаній, приватні та державні і звичайні підприємці допомагають військовим, волонтерам та всім, хто цього потребує. Адже для частини підприємців в умовах інтенсивних обстрілів та бомбардувань навіть просто продовжувати робити свою роботу – теж подвиг, сплачувати податки в державу та заробітну плату своїм працівникам. Бізнес – малий та великий – перемкнув всі свої зусилля, щоб Україна перемогла в цій несправедливій війні. Найбагатші українці перерахували на гуманітарну допомогу населенню та підтримку армії щонайменше $140 млн з початку війни, а також податки, які підтримують на плаву Україну в цілому. Такий висновок зробив"Forbes".

Бізнесмени – наші співвітчизники закордоном з перших днів війни знайшли методи, як допомогти Україні у боротьбі проти рашистів: допомагаючи особисто та залучаючи до процесу інших.

Так український ІТ-підприємець, мільярдер Максим Поляков, надав на гуманітарні потреби щонайменше $2,3 млн. Співрозмовник Forbes з оточення Полякова каже, що вже виділено набагато більше зазначених сум, але підприємець строго заборонив команді розголошувати цю інформацію. Максим Валерійович відомий, найперше, у приватній космічній галузі. Багато хто заслужено ставить Полякова за досягненнями на 2 місце після Сергія Корольова - українця, який в роки холодної війни допоміг срср обігнати в космічних перегонах США. Поляков є засновником і співзасновником Noosphere, аерокосмічної компанії Firefly Aerospace, ІТ компаній EOS DATA Analytics, HitDynamics, Maxymiser, Cupid plc і Renatus.

Спектр діяльності компаній Полякова в мирний час в Україні досить розгалужений : студентські та учнівські проекти, власні національні IT-проекти в Україні, серед яких сайти-агрегатори. Проектні офіси розміщені у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Києві. Заходи Noosphere щороку збирають тисячі людей по всій Україні, серед них: Vernadsky Challenge – конкурс інженерних стартапів з грантом в еквіваленті 2 мільйонів гривень; BestRoboFest – масштабний фестиваль з робототехнічними змаганнями та інженерними майстер-класами. Також серед ініціатив ГО "Асоціації Noosphere" передові технологічні лабораторії на базі українських університетів – Noosphere Engineering School – синергія зусиль експертів, студентів та ентузіастів, каталізатор інноваційних проектів на стику науки і бізнесу та ін.

З початком широкомасштабного російського вторгнення в його батьківщину найперше Поляков пожертвував $1 млн на гуманітарну підтримку та потреби армії України. За словами підприємця, пожертва є відповіддю на прохання Бориса Філатова, мера Дніпра, вона надійшла фонду "TAPS-Україна", який працює над гуманітарними питаннями та наданням підтримки захисникам України.

Як розповів міжнародний підприємець та меценат під час російської агресії, нападів та бомбардувань багато цивільних будівель в українських містах було зруйновано, а жителі Харкова, Ізюму, Маріуполя, Сєверодонецька, Волновахи та інших міст України тепер вони шукають притулок у Дніпрі, гуманітарному центрі для людей, які постраждали від цієї жахливої війни.

Передбачається, що цей фонд допоможе забезпечити продовольством, медичною допомогою, тимчасовими будинками та всім необхідним тисячі біженців та поранених бійців, які прибули до Дніпра.

"Завдання полягає в тому, щоб зібрати 30 мільйонів доларів за 30 днів. Тож закликаю всі великі бізнеси та IT-компанії наслідувати мій приклад! Я переконаний, що важливо допомагати нашій Батьківщині, де б ми зараз не були. Давайте продовжувати боротися разом!" — підкреслив Поляков у Facebook.

Також бізнесмен виділив на Фонд Сергія Притули $1,3 млн. "– Нам задонатили один мільйон триста тисяч доларів, – говорить Притула. – І це космос, як на мене! До речі, чоловік, який дав ці гроші, з космосом безпосередньо пов’язаний. Я думаю, що таке ім’я і прізвище як Макс Поляков для частини аудиторії відоме як ім’я людини, що пов’язана з космічною галуззю. А для ще більшої частини аудиторії він відомий як мегакрутий представник IT-індустрії. Я Максу страшенно вдячний, тому що подібні вливання дають можливість збільшувати замовлення. Якщо ти думаєш, що можеш придбати сто коптерів, то в такі моменти виходить, можеш взяти ще сто і один БПВА вартістю в майже сім мільйонів гривень за українським курсом. Я б дуже хотів, щоб подібні донати були прикладом для наслідування".

Максим Поляков сприяє технічному оснащенню ЗСУ

Зокрема, нещодавно він замовив 100 антидронних рушниць від Kvertus Technology для боротьби з безпілотниками загальною вартістю $1,2 млн для ЗСУ.

Вартість однієї рушниці ANTIDRON KVSG-6 з партії, яку профінансував бізнесмен, складає 12 тис. американських доларів. Рушниця-антидрон повинна бути на озброєнні у кожному піхотному взводі.

Наявність сучасної зброї, здатної знешкодити безпілотний апарат, не руйнуючи його, має величезне значення під час війни. Після російського вторгнення попит на продукцію компанії різко зріс. У разі виявлення ворожого дрона візуально, через тепловізор чи прилад нічного бачення рушницю наводять у його бік, натискають кнопку і тримають наведеною на дрон. У випадку безвітряної погоди дрон зависає, а потім іде на аварійну посадку. Військові можуть його забрати, скачати карту польоту і дізнатися, звідки злітав, де і що знімав. Дрон можна перепрошити і використовувати для боротьби з рашистами. Замовлення Полякова - одна з найбільших партій, замовлених компанії за останній час.

Наявність сучасної зброї, здатної знешкодити безпілотний апарат, не руйнуючи його, має величезне значення під час війни. Після російського вторгнення попит на продукцію компанії різко зріс. У разі виявлення ворожого дрона візуально, через тепловізор чи прилад нічного бачення рушницю наводять у його бік, натискають кнопку і тримають наведеною на дрон. У випадку безвітряної погоди дрон зависає, а потім іде на аварійну посадку. Військові можуть його забрати, скачати карту польоту і дізнатися, звідки злітав, де і що знімав. Дрон можна перепрошити і використовувати для боротьби з рашистами. Замовлення Полякова - одна з найбільших партій, замовлених компанії за останній час. Україна де-факто стала власником мультиспектрального оптичного супутника

EOS Максима Полякова надала Україні можливість отримувати високоточні супутникові знімки завдяки комерційній угоді з GEOSAT. Весною його компанія підписала договір на отримання ексклюзивних даних із супутника GEOSAT 2. Якісні знімки з космосу дуже важливі сьогодні для оборони країни і EOSDA вже надає цю корисну інформацію. Завдяки досягнутій домовленості Україна отримує ексклюзивні супутникові дані від GEOSAT 2.

GEOSAT 2 став першим супутником, який вже передає оперативні дані спостереження за територією України виключно для використання нашою країною. Супутник знаходиться на орбіті та дозволяє отримувати дані з надвисокою роздільною здатністю, раніше недоступною для України. Він також надає можливість отримувати знімки на відстані 100 кілометрів від державних кордонів України. Виведений на орбіту у січні 2022 року український супутник "Січ-2-30" має у рази меншу роздільну здатність.

Приклад знімка GEOSAT 2. Джерело: eoPortal

Таким чином, Україна посилила спостереження з орбіти за своєю територією. Це стало можливим завдяки угоді про передачу супутникових даних EOS, засновником якої є Поляков.

Стратегічне партнерство EOS та GEOSAT 2 зміцнює потенціал космічної розвідки України та допомагає збільшити ефективність захисту території країни, а також підвищує якість збору даних про збитки, яких завдала населенню та економіці військова агресія російської федерації. Дані також можна використовувати для вирішення завдань в аграрному секторі, лісовому господарстві та інших галузях.

"Реальні виклики, з якими зіткнулася Україна, показали нестачу якісних супутникових знімків для багатьох напрямів. Наш доступ до GEOSAT 2 буде корисним для всіх галузей економіки України, які використовують супутникову аналітику у своїй діяльності в довгостроковій перспективі. Однак дуже важливим є доступ до супутникових даних саме для оперативної військової розвідки",— каже засновник EOS, міжнародний підприємець та меценат Максим Поляков.

"Україна має активізувати розробку власних технологій, які б дозволили посилити безпеку країни. Не залежати від зволікань міжнародних партнерів або багатомісячного підписання контрактів з іноземними компаніями, а самим створювати сучасне озброєння та бути готовими будь-якої миті захищати свою країну та її громадян. Я готовий інвестувати у військові та розвідувальні технології, спрямовані на зміцнення безпеки України",— наголосив Поляков.



Приклади таких підприємців не лише надихають, а й спонукають інших до, найперше, виконання Божих заповідей. Бо в Нього на рахунку не лише кожна справа людини – добра вона, чи лиха, а й кожне слово. Ось що каже Божий улюбленець - цар Ізраїля Давид:

"Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Кожен день виявляє він милість та позичає, і над потомством його благословення. Ухиляйся від злого та добре чини, та й навіки живи!"