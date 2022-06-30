Рівне:

Створення та просування сайтів

Нарешті НАТО відповіло росії: що ухвалили на історичному саміті у Мадриді та чого чекати Україні

Головна / Україна і світ 01-июл, 2022, 07:519 prov 0
НАТО допомагатиме Україні у війні з росією стільки, скільки це буде потрібно для її перемоги та відновлення територіальної цілістності і суверенітету. Окрім того оборона східного флангу Альянсу від російської агресії становить щонайменше 600 тисяч військових. Через відсутність ресурсу, офіційній москві відповісти на це нічим.
Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.
"Саміт НАТО у Мадриді підтвердив, що організація гарантовано допомагатиме Україні рівно стільки, скільки буде потрібно для її перемоги та відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Ціна, а це час і ресурси, не мають значення. НАТО чітко розуміє, що Україна не лише стикнулася із неспровокованою агресією, а й боронить їхні країни східного флангу та унеможливлює агресію росії проти Молдови", — зазначив експерт.
За його словами, на саміті НАТО було прийнято кілька історичних рішень:
  • НАТО чітко підписалось та прийняло нову концепцію, за якою росія є найбільшою стратегічною загрозою Альянсу. Це корінний злам концепції порівняно з усіма попередніми.
  • НАТО вдалося сформувати дві величезні стратегічні коаліції: антипутінський та антикитайський блоки. Перший покликаний на захист всього східного флангу НАТО, другий — на захист Тайваню. Проти таких рішень не виступила жодна країна. Навіть Угорщина. На даному саміті вперше були присутні делегації країн Тихоокеанського регіону.
  • Туреччина зняла обмеження на вступ до НАТО Швеції та Фінляндії. Рішення прийнято.
  • Польща вирішила збільшити армію до 400 тисяч осіб, а Німеччина планує зробити свою армію найбільшою у Європі.
  • Сили швидкого реагування НАТО (NRF) із недавніх 40 тисяч були збільшені до 300 тисяч військових. Вони перебуватимуть в країнах Балтії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарія. Загальні цифри оборони на всьому східному флангу НАТО разом з армією скандинавських країни нараховуватимуть 600 тисяч військових.
  • НАТО підтримуватиме та стимулюватиме створення малих військових альянсів. Наприклад, Великобританія, Польща, країни Балтії та Україна. Вони будуть значно оперативнішими в разі військової агресії, ніж НАТО.
"На сьогодні НАТО глибоко наплювати, що про дане розширення думають в росії. Нарешті Альянс виліз із дитячих штанців, коли хотів умиротворити агресора. Там зрозуміли, що путін перейшов всі червоні лінії і всі правила введення війни. А росія не здатна відреагувати на розширення НАТО. У неї для цього немає ніяких засобів, аргументів та потенціалу", — запевнив Романюк.
Як приклад він нагадав про заборону Литви на транспортування підсанкційних російських товарів через свою територію.
"І що у відповідь зробила росія? В якомусь місті зняли меморіальну дошку з будинку (29 червня влада російського міста Советск, що в Калінінграді, демонтувати пам'ятну дошку литовському філософу Відунасу.  Ред.) Ось і вся величина реагування рф", — підсумував експерт.

У МАДРИДІ ПРОЙШОВ ІСТОРИЧНИЙ САМІТ НАТО — ЩО УХВАЛИЛИ

  • Країни НАТО на саміті у Мадриді затвердили нову стратегічну концепцію Альянсу до 2030 року. Росія в ній названа "найзначнішою і найбезпосереднішою загрозою", а Китай — країна, чия політика кидає виклик інтересам, цінностям та демократичному способу життя.
  • У НАТО підкреслили, що організація не становить загрози для рф.
  • Розпочався офіційний процес вступу Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного союзу.
  • Альянс допоможе Україні перейти з радянської зброї на сучасне натівське озброєння.

Галина Остаповець,
novyny.live.

Схожі новини
До перемоги. НАТО обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки потрібно
Головна / Війна з московитами

До перемоги. НАТО обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Саміт НАТО обговорить "дорожню карту" для членства України - Дуда
Головна

Саміт НАТО обговорить "дорожню карту" для членства України - Дуда

НАТО розгляне введення миротворчої місії в Україну, - прем’єр Польщі
Війна з московитами / Україна і світ

НАТО розгляне введення миротворчої місії в Україну, - прем’єр Польщі

Україна та НАТО узгодили перелік практичних заходів з метою посилення обороноздатності нашої держави
Україна і світ

Україна та НАТО узгодили перелік практичних заходів з метою посилення обороноздатності нашої держави

Україна наблизилася до ЄС і НАТО
Україна і світ

Україна наблизилася до ЄС і НАТО

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору