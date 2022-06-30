Нарешті НАТО відповіло росії: що ухвалили на історичному саміті у Мадриді та чого чекати Україні

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.
"Саміт НАТО у Мадриді підтвердив, що організація гарантовано допомагатиме Україні рівно стільки, скільки буде потрібно для її перемоги та відновлення територіальної цілісності і суверенітету. Ціна, а це час і ресурси, не мають значення. НАТО чітко розуміє, що Україна не лише стикнулася із неспровокованою агресією, а й боронить їхні країни східного флангу та унеможливлює агресію росії проти Молдови", — зазначив експерт.
За його словами, на саміті НАТО було прийнято кілька історичних рішень:
- НАТО чітко підписалось та прийняло нову концепцію, за якою росія є найбільшою стратегічною загрозою Альянсу. Це корінний злам концепції порівняно з усіма попередніми.
- НАТО вдалося сформувати дві величезні стратегічні коаліції: антипутінський та антикитайський блоки. Перший покликаний на захист всього східного флангу НАТО, другий — на захист Тайваню. Проти таких рішень не виступила жодна країна. Навіть Угорщина. На даному саміті вперше були присутні делегації країн Тихоокеанського регіону.
- Туреччина зняла обмеження на вступ до НАТО Швеції та Фінляндії. Рішення прийнято.
- Польща вирішила збільшити армію до 400 тисяч осіб, а Німеччина планує зробити свою армію найбільшою у Європі.
- Сили швидкого реагування НАТО (NRF) із недавніх 40 тисяч були збільшені до 300 тисяч військових. Вони перебуватимуть в країнах Балтії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарія. Загальні цифри оборони на всьому східному флангу НАТО разом з армією скандинавських країни нараховуватимуть 600 тисяч військових.
- НАТО підтримуватиме та стимулюватиме створення малих військових альянсів. Наприклад, Великобританія, Польща, країни Балтії та Україна. Вони будуть значно оперативнішими в разі військової агресії, ніж НАТО.
Як приклад він нагадав про заборону Литви на транспортування підсанкційних російських товарів через свою територію.
"І що у відповідь зробила росія? В якомусь місті зняли меморіальну дошку з будинку (29 червня влада російського міста Советск, що в Калінінграді, демонтувати пам'ятну дошку литовському філософу Відунасу. — Ред.) Ось і вся величина реагування рф", — підсумував експерт.
У МАДРИДІ ПРОЙШОВ ІСТОРИЧНИЙ САМІТ НАТО — ЩО УХВАЛИЛИ
- Країни НАТО на саміті у Мадриді затвердили нову стратегічну концепцію Альянсу до 2030 року. Росія в ній названа "найзначнішою і найбезпосереднішою загрозою", а Китай — країна, чия політика кидає виклик інтересам, цінностям та демократичному способу життя.
- У НАТО підкреслили, що організація не становить загрози для рф.
- Розпочався офіційний процес вступу Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного союзу.
- Альянс допоможе Україні перейти з радянської зброї на сучасне натівське озброєння.
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