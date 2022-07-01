Зеленський: "Ми йшли до кандидатства 115 днів. ... "



Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав встановлення прапора ЄС у парламенті історичним моментом.

«Історична мить! Прапор Європейського Союзу відтепер у стінах Українського парламенту Це була моя мрія. Вона здійснилась. І додам: Верховній Раді личить прапор ЄС як за кольором, так і за сенсом», – заявив він.

Президент України Володимир Зеленський, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр Денис Шмигаль підписали у Верховній Раді спільну заяву У п’ятницю, 1 липня, у сесійній залі Верховної Ради України під оплески народних депутатів встановили прапор Європейського Союзу, який там тепер стоятиме поруч з прапором України.Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав встановлення прапора ЄС у парламенті історичним моментом., – заявив він.Президент України Володимир Зеленський, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр Денис Шмигаль підписали у Верховній Раді спільну заяву

задля досягнення стратегічної мети – членства України в ЄС.

«Нам потрібно приготувати нашу країну до початку переговорів про членство в ЄС. Членство в ЄС це не геополітика, чи імплементація певної політичної волі, це особливі речі, переваги, які воно приносить кожній людині в Україні, кожній компанії, кожній державній інституції в Україні», – сказав президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній раді. На засіданні по відеозв’язку була присутня і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

«Багато рішень залежатиме від Верховної ради, від кожного депутата, від того, як ви, члени парламенту, готові працювати над цими рішеннями, як ви готові координувати свою роботу з урядом і дипломатами. Угода про асоціацію виконана на 63 %, 37% – це завдання для всіх нас», – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що заява є сигналом єдності всіх гілок влади та свід



«І підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на п'ятий день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не має займати роки чи десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко. Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко й консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення», – зазначив президент.

За словами президента України, зараз Україна воює за свій ціннісний вибір – бути незалежною державою в сім'ї великій, вольній, новій – у сім'ї європейській.

Ми маємо готувати державу до початку переговорів про членство в ЄС так само інтенсивно та відповідально, як готували рішення про кандидатство, заявив, виступаючи у п'ятницю у Верховній Раді України, президент Володимир Зеленський.

"Прапор Євросоюзу у цій залі - символ завдання всіх нас, усіх гілок влади, щоб жодних пауз у нашій роботі не було. Щоб ухвалювалося кожне рішення, яке необхідне для європейського шляху України. І щоб це були такі рішення, позитив від яких відчуватиме українське суспільство, українські сім'ї, громадяни", - сказав він.

Зеленський наголосив, що "отримання членства в ЄС - це не лише геополітика, а й конкретні речі, конкретні переваги, які приносять користь життю кожної сім'ї, компанії".

"Лише останнім часом зроблено транспортний безвіз, авіаційний безвіз. Ми отримали максимально відкритий доступ до європейського ринку без мит та квот. Ми приєдналися до спільної європейської енергомережі, тепер можемо експортувати електрику до країн ЄС", - нагадав він.

"На черзі - митний безвіз, цифровий безвіз, тобто приєднання України до програми "Цифрова Європа". Ми маємо прискорити роботу над промисловим безвізом і, звісно, маємо досягти рішення про відміну плати за роумінг із країнами ЄС на постійній основі", - сказав також президент.

"Українцям доводиться зі зброєю в руках захищати свою незалежність. Безпеку кожної нашої людини. Те, щоб українські ранки починалися не так, як сьогоднішній – із російського ракетного удару по Одесі та області, із численних жертв. А щоб українські ранки були такими ж мирними, як і ранки кожної столиці Європи – зараз, у XXI столітті. І я хочу, щоб усі, хто на державних посадах, сприймали свій обов?язок працювати заради європейського вибору як боротьбу за Україну», – наголосив президент.

Як повідомлялося, глави держав та урядів Європейського Союзу 23 червня ухвалили рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС. Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент прагнутиме ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року. Українцям потрібно було пройти понад 100 огненних днів, щоб світ нарешті однозначно сказав публічно -"Так" безальтернативній підтримці України. Як відомо, у середу саміт Північноатлантичного альянсу ухвалив нову Стратегічну концепцію. ченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме – повноцінного членства у Європейському Союзі.«І підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на п'ятий день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не має займати роки чи десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко. Зробити нашу частину роботи ідеально. Щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко й консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення», – зазначив президент.За словами президента України, зараз Україна воює за свій ціннісний вибір – бути незалежною державою в сім'ї великій, вольній, новій – у сім'ї європейській.Ми маємо готувати державу до початку переговорів про членство в ЄС так само інтенсивно та відповідально, як готували рішення про кандидатство, заявив, виступаючи у п'ятницю у Верховній Раді України, президент Володимир Зеленський."Прапор Євросоюзу у цій залі - символ завдання всіх нас, усіх гілок влади, щоб жодних пауз у нашій роботі не було. Щоб ухвалювалося кожне рішення, яке необхідне для європейського шляху України. І щоб це були такі рішення, позитив від яких відчуватиме українське суспільство, українські сім'ї, громадяни", - сказав він.Зеленський наголосив, що "отримання членства в ЄС - це не лише геополітика, а й конкретні речі, конкретні переваги, які приносять користь життю кожної сім'ї, компанії"."Лише останнім часом зроблено транспортний безвіз, авіаційний безвіз. Ми отримали максимально відкритий доступ до європейського ринку без мит та квот. Ми приєдналися до спільної європейської енергомережі, тепер можемо експортувати електрику до країн ЄС", - нагадав він."На черзі - митний безвіз, цифровий безвіз, тобто приєднання України до програми "Цифрова Європа". Ми маємо прискорити роботу над промисловим безвізом і, звісно, маємо досягти рішення про відміну плати за роумінг із країнами ЄС на постійній основі", - сказав також президент."Українцям доводиться зі зброєю в руках захищати свою незалежність. Безпеку кожної нашої людини. Те, щоб українські ранки починалися не так, як сьогоднішній – із російського ракетного удару по Одесі та області, із численних жертв. А щоб українські ранки були такими ж мирними, як і ранки кожної столиці Європи – зараз, у XXI столітті. І я хочу, щоб усі, хто на державних посадах, сприймали свій обов?язок працювати заради європейського вибору як боротьбу за Україну», – наголосив президент.Як повідомлялося, глави держав та урядів Європейського Союзу 23 червня ухвалили рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС. Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент прагнутиме ухвалити всі закони, пов’язані з зобов’язаннями Києва щодо вступу в ЄС, до 2025 року. Українцям потрібно було пройти понад 100 огненних днів, щоб світ нарешті однозначно сказав публічно -"Так" безальтернативній підтримці України. Як відомо, у середу саміт Північноатлантичного альянсу ухвалив нову Стратегічну концепцію. Ми входимо у еру багатополярного світу, де джерелом загроз часто стають недержавні гравці. І НАТО має знайти своє місце та свою роль у нових реаліях. А ще зрозуміти, що разом з Україною стійкість Альянсу лише підвищиться. відрадно, що НАТО відкинуло без сумніву свою стару концепцію, де ще так званим "партнером" лишалася росія. В новій же концепції росія є загроза №1, а Україна входить в пріорітет. Світ сьогодні вже не той, він не дає одурачить та водити себе за носа гібриду - росії.

А напередодні на Саміті країн G7 лідери ведучих країн світу заявили про безстрокову допомогу нашій державі. Нехай кожному віддячить Бог, хто прагне миру та процвітання Україні.







