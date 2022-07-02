Радника одного із мерів Хмельниччини судитимуть за колабраціоналізм

За матеріалами СБУ до суду направлено обвинувальний акт стосовно радника міського голови однієї із місцевих рад на території області за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).За даними слідства, у квітні цього року під час обговорення у стінах виконавчого комітету подій, які відбуваються на території країни, чоловік публічно заперечував факт збройної агресії російської федерації проти України.Досудове розслідування здійснювали слідчі Хмельницького районного управління Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва Хмельницької окружної прокуратури.