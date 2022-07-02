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Радника одного із мерів Хмельниччини судитимуть за колабраціоналізм

Новини регіону / Хмельницька область 02-июл, 2022, 06:359 prov 0
За матеріалами СБУ до суду направлено обвинувальний акт стосовно радника міського голови однієї із місцевих рад на території області за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, у квітні цього року під час обговорення у стінах виконавчого комітету подій, які відбуваються на території країни, чоловік публічно заперечував факт збройної агресії російської федерації проти України.
Досудове розслідування здійснювали слідчі Хмельницького районного управління Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва Хмельницької окружної прокуратури.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
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