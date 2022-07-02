Чи лікується розумова відсталість?

Розумова відсталість

- група станів, що характеризуються порушенням розумових здібностей. Стани різнорідні, їх виникнення визначають різні фактори, які залежать від віку.

Синоніми цього стану - недоумкуватість, недоумство і олігофренія. Однак останній термін має на увазі тільки затримку психічного розвитку. До того ж про нього говорять, коли точно встановлено причину відхилення. Люди, які страждають недоумкуватість, мають інтелектуальний розвиток нижче норми. Навчання і соціальна адаптація їм дається важко. В соціумі таких людей легко розпізнати. Переважно вони дивляться на поведінку інших і повторюють, роблячи те саме і при цьому думають, що вони виглядають зовсім не погано.

Відхилення переважно вроджене. Воно пов'язане з патологією головного мозку. Якщо, наприклад, батько просидів у 4 класі два роки ( за правилами радянської середньої школи), то можете бути певні, що із 7 дітей 4-5 вспадкують такий діагноз, або з 3 – два. (Як бачите переважна більшість). Дуже в крайньому випадку цей діагноз є набутий ( передчасні пологи, вживання матір’ю під час вагітності алкоголю, куріння, тощо).

Симптоми

Відповідно до класифікації Е. І. Богданової, прийнятої в 2010 році, для даної групи станів характерні такі прояви:

