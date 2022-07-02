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Чи лікується розумова відсталість?

Тварини / Здоровя 03-июл, 2022, 14:119 swet 10
Розумова відсталість - група станів, що характеризуються порушенням розумових здібностей. Стани різнорідні, їх виникнення визначають різні фактори, які залежать від віку.
Синоніми цього стану - недоумкуватість, недоумство і олігофренія. Однак останній термін має на увазі тільки затримку психічного розвитку. До того ж про нього говорять, коли точно встановлено причину відхилення. Люди, які страждають недоумкуватість, мають інтелектуальний розвиток нижче норми. Навчання і соціальна адаптація їм дається важко. В соціумі таких людей легко розпізнати. Переважно вони дивляться на поведінку інших і повторюють, роблячи те саме і при цьому думають, що вони виглядають зовсім не погано.
Відхилення переважно вроджене. Воно пов'язане з патологією головного мозку. Якщо, наприклад, батько просидів у 4 класі два роки ( за правилами радянської середньої школи), то можете бути певні, що із 7 дітей 4-5 вспадкують такий діагноз, або з 3 – два. (Як бачите переважна більшість). Дуже в крайньому випадку цей діагноз є набутий ( передчасні пологи, вживання матір’ю під час вагітності алкоголю, куріння, тощо).
Симптоми
Відповідно до класифікації Е. І. Богданової, прийнятої в 2010 році, для даної групи станів характерні такі прояви:
  • зниження інтелекту;
  • загальне системне недорозвинення мови;
  • порушення уваги, що супроводжується непосидючістю, переключення, труднощами розподілу уваги;
  • порушене сприйняття - зниження обсягу сприйняття, сповільненість, фрагментарність;
  • некритичність мислення, конкретність;
  • пізнавальні інтереси недорозвинені;
  • порушена емоційно-вольова сфера, що проявляється в нестійкості емоцій, їх неадекватності;
  • хвороблива прив’язаність до когось чи до чогось.
Пізніше виявляється слабкість мислення. Конкретне мислення завжди тяжіє над абстрактним. Як вже говорилося вище, має значення спадковий фактор, зокрема - наявність спадкових захворювань.
Лікування
Спостереження за деякими недоумками показало, що розумова відсталість так і не лікується. В якій би аудиторії вони не перебували б, з якими людьми вони час не проводили б. Вихід один: таким людям треба постійно тримати тісний контакт з психіатрами, а тим, хто хоче уникнути зайвих проблем - триматися від недоумків подалі...
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