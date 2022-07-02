Рівне:

Створення та просування сайтів

У Вараському районі рятувальники та місцеві жителі знайшли потонулу в річці Стир дитину

Рівненська область / Новини регіону 04-июл, 2022, 07:219 prov 0
Вчора, о 18:40 рятувальниками та місцевими жителями в річці Стир приблизно за 500 метрів від місця утоплення було виявлено тіло дівчинки 2010 року народження.
Нагадаємо, що 02 липня в річці Стир у Вараському районі потонуло двоє дітей (дівчатка) 2009 та 2010 років народження.
Дитину 2009 року народження виявили у той же день місцеві жителі та дістали на берег. А пошуки дівчинки 2010 року народження тривали впродовж цілого дня 03 липня і тіло було виявлено лише у вечері.
Значно ускладнювало пошуки стрімка підводна течія та значний радіус пошуків.
Рятувальники Рівненщини закликають громадян не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку на водоймах. Особливе прохання до батьків слідкувати за власними дітьми та не відпускати їх купатися одних.
Головне управління ДСНС у Рівненській області.

Схожі новини
У річці на Рівненщині виявили тіло чоловіка
Головна / Рівненська область

У річці на Рівненщині виявили тіло чоловіка

В цьому році на водоймах потонуло 28 громадян
Головна / Рівненська область

В цьому році на водоймах потонуло 28 громадян

У Вараському районі знищено мінометну міну ... часів Другої світової війни
Рівненська область / Новини регіону

У Вараському районі знищено мінометну міну ... часів Другої світової війни

Тривають пошуки дитини, яка загубилась під час збирання грибів
Головна / Рівненська область

Тривають пошуки дитини, яка загубилась під час збирання грибів

Корецькі рятувальники деблокували травмованого пасажира та загиблого водія з понівеченого авта
Рівненська область / Новини регіону

Корецькі рятувальники деблокували травмованого пасажира та загиблого водія з понівеченого авта

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору