У Вараському районі рятувальники та місцеві жителі знайшли потонулу в річці Стир дитину

Вчора, о 18:40 рятувальниками та місцевими жителями в річці Стир приблизно за 500 метрів від місця утоплення було виявлено тіло дівчинки 2010 року народження.
Нагадаємо, що 02 липня в річці Стир у Вараському районі потонуло двоє дітей (дівчатка) 2009 та 2010 років народження.
Дитину 2009 року народження виявили у той же день місцеві жителі та дістали на берег. А пошуки дівчинки 2010 року народження тривали впродовж цілого дня 03 липня і тіло було виявлено лише у вечері.
Значно ускладнювало пошуки стрімка підводна течія та значний радіус пошуків.
Рятувальники Рівненщини закликають громадян не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку на водоймах. Особливе прохання до батьків слідкувати за власними дітьми та не відпускати їх купатися одних.
Головне управління ДСНС у Рівненській області.