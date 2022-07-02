В Рівному вогнеборці ліквідували пожежу у багатоквартирному житловому будинку

03 липня о 13:15 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про задимлення в багатоквартирному житловому будинку в місті Рівне по вулиці Курчатова.
На місце виклику було направлено чергові відділення вогнеборців 3-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС міста, а також оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться в кімнаті квартирі на останньому п’ятому поверсі житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зору.
За допомогою автодрабини на гасіння оперативно було подано вогнегасячі речовини. О 14:17 пожежу було локалізовано, а о 14:36 повністю ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
На момент пожежі в квартирі нікого не було. Вогнем знищено речі домашнього вжитку в кімнаті та на балконі.
Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.
До гасіння було залучено 5 одиниць пожежної техніки та 18 вогнеборців.
Головне управління ДСНС у Рівненській області.