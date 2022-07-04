Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо лікаря-інфекціоніста та її пособниці – працівниці салону краси – за фактом підроблення офіційного документа, його збуту, а також несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах ().Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачені за попередньою змовою займалися виготовленням і збутом фальсифікованих сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Пошук клієнтів здійснювала спільниця лікарки, яка пропонувала закарпатцям за 3500 грн отримати фальсифікований документ. Для цього дані громадян вона передавала працівниці одного з медзакладів Ужгорода, яка і вносила необхідну інформацію в автоматизовану систему «eHealth» без фактичного здійснення щеплення.Слідство у вказаному кримінальному провадженні здійснювало СУ ГУ Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу обласного Управління СБУ.Примітка: відповідно доособа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.