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За попередньою змовою займалися виготовленням і збутом фальсифікованих сертифікатів

Новини регіону / Закарпатська область 05-июл, 2022, 09:049 prov 0
Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо лікаря-інфекціоніста та її пособниці – працівниці салону краси – за фактом підроблення офіційного документа, його збуту, а також несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 362 КК України).
Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачені за попередньою змовою займалися виготовленням і збутом фальсифікованих сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Пошук клієнтів здійснювала спільниця лікарки, яка пропонувала закарпатцям за 3500 грн отримати фальсифікований документ. Для цього дані громадян вона передавала працівниці одного з медзакладів Ужгорода, яка і вносила необхідну інформацію в автоматизовану систему «eHealth» без фактичного здійснення щеплення.
Слідство у вказаному кримінальному провадженні здійснювало СУ ГУ Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу обласного Управління СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
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