Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 05.07 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 36350 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1594 (+5) од,бойових броньованих машин / APV ? 3772 (+18) од,артилерійських систем / artillery systems – 806 (+2) од,РСЗВ / MLRS - 247 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 105 (+0) од,літаків / aircraft – 217 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 187 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 660 (+2),крилаті ракети / cruise missiles - 144 (+0),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2634 (+5) од,спеціальна техніка / special equipment - 65 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Sloviansk and Donetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!