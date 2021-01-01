Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 06.07 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 36500 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 1600 (+6) од,бойових броньованих машин / APV ? 3789 (+17) од,артилерійських систем / artillery systems – 812 (+6) од,РСЗВ / MLRS - 247 (+0) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 107 (+2) од,літаків / aircraft – 217 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 187 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 664 (+4),крилаті ракети / cruise missiles - 153 (+9),кораблі /катери / warships / boats - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2648 (+14) од,спеціальна техніка / special equipment - 65 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Sloviansk and Donetsk directions.Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!