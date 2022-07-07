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Водія маршрутки судитимуть за смертельну ДТП

Рівненська область / Новини регіону 07-июл, 2022, 07:389 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно водія автобуса «Богдан», якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).
Так, слідством встановлено, що ввечері 8 травня цього року, на перехресті вулиць Енергетиків-Люблінська у Рівному водій автобуса «Богдан» в порушення Правил дорожнього руху почав рух заднім ходом на проїзну частину, де здійснив наїзд на 84-річну жінку.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла від отриманих травм померла на місці події.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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