Водія маршрутки судитимуть за смертельну ДТП





За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно водія автобуса «Богдан», якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).Так, слідством встановлено, що ввечері 8 травня цього року, на перехресті вулицьЕнергетиків-Люблінська у Рівному водій автобуса «Богдан» в порушення Правил дорожнього руху почав рух заднім ходом на проїзну частину, де здійснив наїзд на 84-річну жінку.У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла від отриманих травм померла на місці події.Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.