Водія маршрутки судитимуть за смертельну ДТП

Так, слідством встановлено, що ввечері 8 травня цього року, на перехресті вулиць Енергетиків-Люблінська у Рівному водій автобуса «Богдан» в порушення Правил дорожнього руху почав рух заднім ходом на проїзну частину, де здійснив наїзд на 84-річну жінку.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла від отриманих травм померла на місці події.
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.