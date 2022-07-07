Рівне:

Створення та просування сайтів

Понад 1 мільйон 700 тисяч доларів готівкою виявили ...в багажнику автомобіля

Новини регіону / Житомирська область 07-июл, 2022, 09:009 prov 0
Під час виконання службових завдань на блокпосту гвардійці Північного об’єднання спільно з працівниками патрульної поліції затримали, 35–річного чоловіка, який перевозив понад 1 мільйон 700 тисяч доларів готівкою в багажнику автомобіля.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.
Після зупинки та перевірки транспорту Skoda Superb на одному з блокпостів області водій почав помітно нервувати та намагався якомога швидше завершити розмову з військовослужбовцями.
Під час проведення детального огляду авто, правоохоронці виявили у багажному відділенні підписані поліетиленові пакети з іноземною валютою, походження яких водій пояснити не зміг.
За таких обставин на місце події було викликано слідчу-оперативну групу Житомирського районного управління поліції, якій передали затриманого для подальшого з’ясування обставин, а грошові кошти вилучено встановленим порядком.
МВС України Національна гвардія України
Схожі новини
Мав ознаки наркотичного сп‘яніння, авто було у розшуку
Рівненська область / Новини регіону

Мав ознаки наркотичного сп‘яніння, авто було у розшуку

Патрульні Рівного затримали ймовірних "закладчиків" на гарячому
Рівненська область / Новини регіону

Патрульні Рівного затримали ймовірних "закладчиків" на гарячому

У Сарнах на Рівненщині арештують ...бурштин та автівку
Рівненська область / Новини регіону

У Сарнах на Рівненщині арештують ...бурштин та автівку

На Хмельниччині нетверезий водій намагався підкупити поліцейського
Новини регіону / Хмельницька область

На Хмельниччині нетверезий водій намагався підкупити поліцейського

На Житомирщині інспектори ДАІ затримали автомобіль «BMW X5», викрадений рівно рік тому у Львівській області
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Житомирська область

На Житомирщині інспектори ДАІ затримали автомобіль «BMW X5», викрадений рівно рік тому у Львівській області

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору