Понад 1 мільйон 700 тисяч доларів готівкою виявили ...в багажнику автомобіля

Під час виконання службових завдань на блокпосту гвардійці Північного об’єднання спільно з працівниками патрульної поліції затримали, 35–річного чоловіка, який перевозив понад 1 мільйон 700 тисяч доларів готівкою в багажнику автомобіля.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.
Після зупинки та перевірки транспорту Skoda Superb на одному з блокпостів області водій почав помітно нервувати та намагався якомога швидше завершити розмову з військовослужбовцями.
Під час проведення детального огляду авто, правоохоронці виявили у багажному відділенні підписані поліетиленові пакети з іноземною валютою, походження яких водій пояснити не зміг.
За таких обставин на місце події було викликано слідчу-оперативну групу Житомирського районного управління поліції, якій передали затриманого для подальшого з’ясування обставин, а грошові кошти вилучено встановленим порядком.
МВС України
Національна гвардія України